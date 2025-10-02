Nagłe wyznanie księcia Williama. Mówił o "najgorszym roku"

Książę William o najtrudniejszym roku życia. Szczere wyznanie męża księżnej Kate

Książę William, chociaż zazwyczaj jest bardzo powściągliwy w okazywaniu uczuć, tym razem otworzył się w wywiadzie i opowiedział o swoich osobistych kłopotach. Na temat trudności, z jakimi zmagał się w ostatnich miesiącach, mówił podczas rozmowy z Eugene’em Levym w nowym programie Apple TV+, “The Reluctant Traveler”. W odcinku zatytułowanym “Living the Royal Life in the UK” 43-letni następca tronu opowiadał o wyzwaniach, które postawił przed nim rok 2024. William wspomniał między innymi o chorobie żony, księżnej Kate, i ojca, króla Karola III. U obojga zdiagnozowano nowotwory.

„Rok 2023–2024 był najtrudniejszym rokiem w moim życiu. Życie wystawia nas na próby, a umiejętność ich przezwyciężania kształtuje nas jako ludzi” - powiedział następca tronu. „Było to naprawdę brutalne, ale jestem dumny z mojej żony i ojca, którzy poradzili sobie z tymi wyzwaniami” - wyznał William. Odcinek z udziałem księcia Williama w “The Reluctant Traveler” jest dostępny na Apple TV+ od piątku, 3 października, a kolejne odcinki będą ukazywać się co tydzień aż do 31 października.

Księżna Kate zniknęła z życia publicznego na jakiś czas. Teraz coraz częściej wychodzi do ludzi

Księżna Kate niedawno stoczyła wygraną walkę z chorobą. Na przełomie 2023 i 2024 roku zdiagnozowano u niej raka, co spowodowało jej zniknięcie z życia publicznego. Jesienią ogłosiła, że zwyciężyła, a rak został pokonany. Ale to nie oznacza, że życie całkowicie wróciło do normy. Chociaż żona księcia Williama nie opowiada o szczegółach medycznych tego, co jej się przytrafiło, to daje znaki świadczące o tym, że bynajmniej jej codzienność nie jest taka, jak dawniej. Nadal przecież nie bywa na wielkich balach, niedawno opuściła nawet wyścigi w Ascot. Wielu martwiło się jej nowym zniknięciem. Ale księżna Kate na szczęście znów pojawia się publicznie, wywołując wielką ulgę u wielu Brytyjczyków, zmartwionych jej wcześniejszą nieobecnością.

In 2024, Prince William weathered the darkest storm. Right after his father was diagnosed with cancer, his beloved Bride was forced to announce to the world her own cancer diagnosis. There was relentless bullying by the press and trolls, questioning where was Catherine, and… pic.twitter.com/X5o0wXMdRQ— British Royaltea (@BritishRoyaltea) September 28, 2025

