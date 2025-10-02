Nagłe wyznanie księcia Williama. Mówił o "najgorszym roku"

Książę William o najtrudniejszym roku życia. Szczere wyznanie męża księżnej Kate
Książę William, chociaż zazwyczaj jest bardzo powściągliwy w okazywaniu uczuć, tym razem otworzył się w wywiadzie i opowiedział o swoich osobistych kłopotach. Na temat trudności, z jakimi zmagał się w ostatnich miesiącach, mówił podczas rozmowy z Eugene’em Levym w nowym programie Apple TV+, “The Reluctant Traveler”. W odcinku zatytułowanym “Living the Royal Life in the UK” 43-letni następca tronu opowiadał o wyzwaniach, które postawił przed nim rok 2024. William wspomniał między innymi o chorobie żony, księżnej Kate, i ojca, króla Karola III. U obojga zdiagnozowano nowotwory.
„Rok 2023–2024 był najtrudniejszym rokiem w moim życiu. Życie wystawia nas na próby, a umiejętność ich przezwyciężania kształtuje nas jako ludzi” - powiedział następca tronu. „Było to naprawdę brutalne, ale jestem dumny z mojej żony i ojca, którzy poradzili sobie z tymi wyzwaniami” - wyznał William. Odcinek z udziałem księcia Williama w “The Reluctant Traveler” jest dostępny na Apple TV+ od piątku, 3 października, a kolejne odcinki będą ukazywać się co tydzień aż do 31 października.
Księżna Kate zniknęła z życia publicznego na jakiś czas. Teraz coraz częściej wychodzi do ludzi
Księżna Kate niedawno stoczyła wygraną walkę z chorobą. Na przełomie 2023 i 2024 roku zdiagnozowano u niej raka, co spowodowało jej zniknięcie z życia publicznego. Jesienią ogłosiła, że zwyciężyła, a rak został pokonany. Ale to nie oznacza, że życie całkowicie wróciło do normy. Chociaż żona księcia Williama nie opowiada o szczegółach medycznych tego, co jej się przytrafiło, to daje znaki świadczące o tym, że bynajmniej jej codzienność nie jest taka, jak dawniej. Nadal przecież nie bywa na wielkich balach, niedawno opuściła nawet wyścigi w Ascot. Wielu martwiło się jej nowym zniknięciem. Ale księżna Kate na szczęście znów pojawia się publicznie, wywołując wielką ulgę u wielu Brytyjczyków, zmartwionych jej wcześniejszą nieobecnością.