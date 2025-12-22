Zamach w Moskwie! Podłożyli bombę w samochodzie, nie żyje generał!

- W Rosji doszło do zamachu bombowego, w którym zginął wysokiej rangi generał odpowiedzialny za szkolenie wojskowe.
- Generał Fanił Sarwarow poniósł śmierć w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego w jego samochodzie.
- Śledztwo jest w toku, a okoliczności zamachu pozostają niewyjaśnione. Dowiedz się więcej o tej szokującej tragedii.
Zamach bombowy w stolicy Rosji. Zabity ważny generał
PILNE doniesienia z Rosji! Generał major Fanił Sarwarow, odpowiedzialny za system szkolenia rosyjskiej armii, zginął w poniedziałek (22 grudnia) rankiem na skutek wybuchu improwizowanego ładunku wybuchowego, ukrytego w samochodzie, którym jechał. Takie informacje przekazał rosyjski Komitet Śledczy. Cytuje go agencja Reutera.
Reuters przekazuje też, że bomba eksplodowała pod samochodem Kia Sorento, którym kierował generał porucznik Fanil Sarvarov, gdy wyjeżdżał z miejsca parkingowego o godzinie 06:55 czasu moskiewskiego.
Rosyjski generał zginął w samochodzie pułapce
Generał Sarwarow został bardzo ciężko ranny i zmarł po przewiezieniu do szpitala. Jak przypomina PAP, generał pełnił funkcję naczelnika Zarządu ds. Przygotowania Wojskowego w ministerstwie obrony Rosji. Wcześniej brał udział w konfliktach zbrojnych w Osetii i Inguszetii, Czeczenii oraz Syrii.
"Śledczy rozważają kilka wersji zabójstwa. Jedna z nich zakłada możliwy udział ukraińskich służb specjalnych. Ładunek wybuchowy umieszczono pod podwoziem pojazdu" - przekazuje na platformie X NEXTA. Ukraina na razie nie zareagowała w tej sprawie.
Więcej informacji wkrótce.