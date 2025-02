Autor:

"Farma" to program Polsatu, który emitowany jest od poniedziałku do piątku po godzinie 20. Internauci skarżą się, że show startuje z opóźnieniem ze względu na mnóstwo reklam, a gdy już się rozpocznie, to po niedługim czasie znów czeka na nich kolejny blok reklamowy. Na dodatek uczestnicy dostają zadania, które nijak mają się do prawdziwego gospodarskiego życia.

Ale to tylko część powodów narzekań odbiorców programu, który przecież cieszy się sporą oglądalnością - 4. serię śledzi średnio niemal 1,1 mln odbiorców.

Czy faktycznie najnowsza edycja zasłużyła na baty od widzów? Wbrew pozorom na telewizyjnej farmie sporo się dzieje. Sprawdźcie, co wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia!

"Farma 4". Co działo się w ostatnim tygodniu (od 3 do 7 lutego)?

"Farma" jest emitowana codziennie poza weekendami. Program nagrywano latem, więc widzowie w środku zimy otrzymują od produkcji krajobrazy pełne słońca i rozebranych uczestników, którzy chodzą bez koszulek czy w kusych szortach. Ale to nie przeszkadza im w wykonywaniu zadań.

Jednym z nich był pojedynek w wodzie między skłóconymi Danką i Patrycją. Ta druga przegrała i musiała opuścić farmę.

Wszystkich zaskoczyło zadanie z deskami i gwoździami, które przegrał młody Janek - stolarz! Chłopak musiał opuścić "Farmę". Za to później umiejętnościami popisał się Bandi - prywatnie ojciec Janka. Góral jak zwykle zakasał rękawy do pracy i pokazał wszystkim, jak porządnie kosić zboże.

Było też wykonywanie oczyszczalni i rynien oraz odzyskiwanie deszczówki, robienie jajka na słońcu i zbieranie śmietany. To ostatnie doprowadziło do konfliktu, bo Farmer Tygodnia, Surfer, źle przekazał reszcie informację o tym, ile litrów śmietany mają uzyskać.

Poza tym widzowie naoglądali się opalonych klat i półnagich pośladków uczestników, którzy pracowali w upale. Czasem szło im to lepiej, czasem gorzej. Niestety nie radzili sobie ze zwierzętami, za to świetnie z opalaniem w skąpym bikini.

Głód zajrzał im w oczy

Był też czas na odrobinę zabawy w lustra. Farmerów podzielono na pary, a osoby w duetach miały siebie nawzajem naśladować. Śmiech sprawił, że wszyscy na chwilę zapomnieli o dokuczającym im głodzie.

Tak naprawdę jedziemy czwarty dzień na kubku mleka i kawałku cebuli, więc jest ciężko. Jeśli podobnie będzie miał wyglądać przyszły tydzień, to będzie już bardzo ciężko - mówił Michał.

A przecież mimo głodu musieli pracować. Pod koniec tygodnia uczestnicy pokazali efekty ostatnich dni pracy - zebrali kilka litrów śmietany, skosili żyto, a w zamian dostali możliwość zrobienia zakupów.

Raj, będziemy, jeść, jeść, jeść. Po tygodniu harówy, upałów i głodu to jest spełnienie marzeń - mówili farmerzy-amatorzy.

Widzowie docenili ciężką pracę jednego z nich:

"No i Bandi znowu nie zawiódł z koszeniem", "Bandi, gdyby mógl, by ich wszystkich postawil do pionu i nauczył, ale to jest reality show, więc muszą grać", "Gdyby nie on, to lipa. Czy ci górale muszą robic za resztę?".

W piątek program opuściła Patrycja. Niektórzy widzowie przyjęli to z radością, inni nie.

"Mnie się akurat nie podoba, że to Patrycja opuściła farmę. Nie dlatego, że była idealna, ale Danka o wiele gorsza. A Ananas też ma wiele za uszami", "Dobrze, że Pati odpadła. Będzie lepsza atmosfera na farmie", "Będzie lepsza bez Danki" - komentowali widzowie.

Co wydarzy się w kolejnym tygodniu na "Farmie"? Internauci mają swoje przypuszczenia

Na facebookowym profilu programu pojawił się post z pytaniem: "Jak myślicie, czy będzie jutro list? Jeśli tak, kogo wskaże Patrycja na nowego Farmera Tygodnia?". Internauci zaczęli snuć domysły.

"Na farmera Bandi albo Żaneta. Reszta to fałszywi pieniacze z Danką, Ananasem i Michałem na czele", "Będzie list, bo to było już w zapowiedzi odcinka, a kto może zostać farmerem? Być może Bandi, choć skoro ma być zaskoczenie, to może Ananas, tak mi jakoś wpadło do głowy, ale sama nie wiem, bo tam wszystko się może zdarzyć", "Danka, Michał, Erwin do domu", "Danka się nie nadaje", "Myślę, że farmerem będzie Żaneta" - pisali widzowie w sieci.

Widzowie narzekają na ciągłe konflikty. Uczestniczka wyjaśniła, skąd się biorą

Osoby, które komentują "Farmę" w sieci, często zarzucają programowi, że odszedł od formuły pierwszego sezonu i poważnych, ciężkich zadań jest za mało, za to knowań oraz konfliktów za dużo. Odpowiedziała na to Patrycja, która już nie działa na telewizyjnej farmie.

Pamiętajcie, że na "Farmie" jesteście wrzucani do środowiska, którego sobie sami nie wybraliście. Jesteście tam dwadzieścia cztery godziny na dobę. Nie sposób jest gdzieś uciec, wyjść, pójść... Jak macie w pracy kogoś, kogo nie lubicie, nie przepadacie, a takie sytuacje w życiu każdy z nas ma, to wychodzicie po pracy i nie widzicie tej osoby. Macie weekend, macie wakacje, macie wolne - opowiadała Polsatowi Patrycja, która opuściła program.

