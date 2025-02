Niezła awantura w "Farmie 4"! Kto odpadnie w nowym odcinku?

Marien, kandydatka do Eurowizji, odsłoniła nieco ciała! Ulubienica Edyty Górniak przymierzała sukienkę za sukienką u Doroty Goldpoint

Farma 4. Nowa afera w nowym odcinku!

W ostatnim odcinku "Farmy 4" pożegnaliśmy Janka. Młody strażak-ochotnik zaskarbił sobie szybko sympatię fanów, ale niestety wdał się w kłótnię z Danutą. W efekcie Janek musiał opuścić program. Danutą. Strażak na koniec pokazał prawdziwą klasę - zostawił dla wszystkich uczestników show wzruszający list z podziękowaniami za "wspólną przygodę". Te słowa poruszyły nie tylko mieszkańców farmy, ale i widzów, którzy kibicowali Jankowi. Danuta triumfowała i zapowiada się, że będzie "cisnęła" dalej do zwycięstwa.

Która winna bałaganu u cielaków?

W nowym odcinku "Farmy 4" Danutą pokłóci się z Wiolą. Wszystko zacznie się od bałaganu w zagrodzie cielaków. Panie naskoczą na siebie z pretensjami udowadniając, która jest temu bałaganowi winna. Wiola, lubi mieć wszystko pod kontrolą, więc nie będzie przebierała w słowach wobec Danuty. A ta, zamiast uspokoić atmosferę, odpowie "pięknym za nadobne".

Pozostali farmerzy w nowym odcinku "Farmy 4" zaatakują Farmera Tygodnia, twierdząc, że nie nadaje się on na szefa. Według uczestników sprawne funkcjonowanie farmy to ich zasługa, bo nadrabiają braki przywódcze lidera.

Awantury na śniadanie

Na "Farmie 4" będzie także trwał dalszy ciąg "polowania na czarownicę". Kto jako drugi stanie do pojedynku? To jedna z najmocniej wyczekiwanych przez widzów rozrywek. Tym razem farmerzy zamieniają się rolami i nie wszystkim będzie do śmiechu!

W najbliższym odcinku ostatni z farmerów będzie czekać na nominację. Kolejna osoba odejdzie z programu "Farma 4". Atmosfera zrobi się tak napięta, że uczestnicy będą wszczynać awantury już przy śniadaniu. W pojedynku jednak liczyć się będą harmonia i spokój. Czyj plan zwycięstwa nad rywalem powiedzie się tym razem?

