71-letnia Szapołowska padła na treningu do Tańca z Gwiazdami! Leżą z Janem Klimentem bez ruchu

Grażyna Szapołowska już trenuje do 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Partneruje jej słynny tancerz, Jan Kliment, który specjalnie dla niej wrócił do programu Polsatu. Do sieci wyciekły jednak niepokojące zdjęcia, na których wykończona tańcem Szapołowska upada na ziemię totalnie wykończona! Zobacz to w naszej galerii zdjęć.