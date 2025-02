To ona wygrała Pojedynek Tygodnia Wody w 25 odcinku "Farmy 4"! Poleciały mocne słowa

Wiesz, że mi szkoda?

Czego ci szkoda?

Że to u nas i że to my, ciągle my kobiety musimy brać to na klatę. A nie mamy facetów z jajami, no. Szczerze, myślałam że weźmie Bandiego, dla mnie to by to było normalne.

Jak by wziął Bandiego, to by wtedy musiał wystartować na przykład Michał. Dlaczego oni nie mają takich jaj? Ale to już wiesz, życie samo ich zweryfikuje.