"Farma 4". Widzowie już wydali werdykt. Tak ocenili nowy sezon. Bez hamulców!

Widzowie oglądają 4. sezon programu "Farma", który emitowany jest na Polsacie (od poniedziałku do piątku o 20:10) i... narzekają na potęgę. Choć show ma sporą oglądalność, to budzi w widzach najgorsze emocje!

Choć to zaskakujące - może właśnie dlatego jest chętnie włączany? Widzowie przecież kochają dramaty i sensacje, a tych na telewizyjnej "Farmie" nie brakuje. Mało który program budzi aż takie emocje!

Widzowie utyskują na "Farmę". W sieci posypały się komentarze

Na co konkretnie narzekają odbiorcy "Farmy"? Powodów nie brakuje. Niektórzy skarżą się na chaotyczne odcinki pełne zadań, które niewiele mają wspólnego z pracą na prawdziwej farmie.

Wydaje się, że 4. sezon programu wypada słabiej, jeśli porównuje się go do poprzednich, zwłaszcza do pierwszego. Wówczas zadania rolników-amatorów wywoływały mnóstwo kontrowersji.

"Takiej głupoty jak ta 'Farma' to jeszcze nie widziałem, najlepsza 'Farma' to była pierwsza edycja, a ta to lipa", "Ta edycja jest najgorszą z możliwych... Rozlazła akcja przypominająca 'Love Island' dla 'ubogich,'. Minimalna praca farmera zarówno w obejściu jak i na polu, zwierzęta latające samopas, a w tle wygłupy znudzonej garstki 'rolników'. Beznadziejnie wymyślone zasady i podziały, a przede wszystkim brak robót typowo rolniczych. Odcinki niczym telenowele brazylijskie wleką się niemiłosiernie. Panie prowadzące zaczynają być irytujące, wprowadzają taki element wybiegu do promowania ciuchów jakiegoś sponsora, co pasuje trochę jak pięść do oka. Zwierzęta powoli są jakby dodatkiem do wiejskiego życia, a na pierwszy plan wysuwają się jakieś romansidła, tańce, makijaże i stylizacje plażowe. Reklamy, wiadomo, dodają smaczku temu tasiemcowi. Kiedyś to była robota, pot i łzy, a teraz... masakra", "Ja to się zastanawiam, po co tacy nieudacznicy pchają się do takiego programu, jak nie mają zielonego pojęcia o robocie przy zwierzętach. Chyba tylko się ośmieszać" - piszą widzowie w sieci.

Uskarżają się też na reklamy - i te puszczane w trakcie emisji kolejnych epizodów, i te na planie show.

"No cóż, powinno się zaczynać 20.10, a zaczyna się 20.15-20.20, trwa dziesięć minut, powtarzając poprzedni odcinek i przerwa, i reklamy, kolejne reklamy pięć minut przed końcem, koszmar", "Żenada okropna. Po ce te powtórki, program nudny, rozciągliwy, te spowolnienia i na dodatek programu 10 min., a reklam 20 min." - twierdzą oglądający.

Są też widzowie, którym nie podoba się fakt, że uczestnicy wykonują najróżniejsze zadania dla sławy i pieniędzy - nawet jeśli samemu zamysłowi show nie mają nic do zarzucenia:

"Tutaj nie chodzi o farmę i zwierzęta, tylko o to, by ludzi napuszczać na siebie. Dbanie o zwierzęta i walka o jedzenie nie istnieje. Program co niszczy ludzi dla kasy. Może tak igrzyska śmierci jak w filmie? Co jeszcze zrobicie dla kasy?", "Bardzo podoba mi się ten program, ale w tej edycji szalejące chamstwo przykrywa to, co ciekawe i wartościowe. Niektóre osoby w ogóle nie powinny znaleźć się w tym programie. Przez te niewłaściwe zachowania, knowania i intrygi, ciężko to się chwilami ogląda".

Niektórzy widzowie nudzą się na "Farmie" i denerwują, gdy więcej jest scen dotyczących kłótni niż samej pracy na farmie.

"Powiało nudą! Rozkminianie nominacji przez dwa odcinki to chyba przesada. Ble ble ble... Gadki szmatki - kto z kim, przeciwko komu itp, a potem wchodzą te dwie panie całe na biało i wprowadzają zamęt. No bajzel totalny. Nic ciekawego, a miało być tak pięknie, szkoda", "Ten program to jest żenada, zamiast dbać o zwierzęta, to uczestnicy żrą się między sobą" - czytamy w komentarzach.

A na co widzowie nie narzekają? Na uczestników-górali, którzy według oglądających często ratują sytuację!

Oglądacie "Farmę"? Naprawdę jest aż tak źle?

