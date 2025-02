Internauci już wybrali swojego zwycięzcę w "Farmie". Tego chyba nikt się nie spodziewał

Nowy sezon "Farmy" wzbudza ogromne emocje. Do wielkiego finału nie zostało już sporo czasu. Wszyscy czekają jak na szpilkach, bo do wygrania jest nie tylko tytuł Super Farmera, ale również nagroda pieniężna w wysokości 100 tysięcy złotych. Chociaż do ogłoszenia wyników jeszcze jest czas, to okazuje się, że fani show wytypowali już swojego zwycięzcę.