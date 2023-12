Wraca program "Farma". Ujawniamy kolejną uczestniczkę 3. edycji. Faceci mogą się jej obawiać

Kolejna uczestniczka trzeciej edycji reality show "Farma" to Amanda (31.). To odważna i przebojowa podróżniczka, która ma na swoim koncie ponad 20 krajów, które już udało jej się odwiedzić. Amanda kocha poznawać nowe miejsca, smaki i zapachy. Co więcej, kocha również zwierzęta i jest wegetarianką. Pochodzi z niedużej miejscowości Świeradów-Zdrój położonej przy granicy z Czechami, jednak nigdy wcześniej nie miała kontaktu z wsią, a jej jedyne doświadczenie z gospodarstwem to… wydojenie kozy. Amanda to kobieta kameleon, co oznacza, że potrafi bardzo szybko dostosować się do panujących warunków i ludzi. Nigdy nie daje sobie wejść na głowę, ma twardą skórę i ciężko jest ją złamać. Z zawodu barberka. Od pół roku wolne chwile poświęca także na trenowanie kick-boxingu. Żaden facet jej więc nie podskoczy.

Program prowadzą Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska.

Co przyniosą nowe odcinki? Jak w nowej, surowej rzeczywistości odnajdą się uczestnicy? Czy pokonają swoje słabości i dadzą sobie radę z wieloma czekającym ich wyzwaniami? o tym przekonamy się już na początku nowego roku. "Farma" od 8 stycznia od poniedziałku do piątku o godz. 20:00 w telewizji Polsat.