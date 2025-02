"Farma 4". Uczestnicy najedzeni, ale konfliktów i tak nie brakuje. Pojedynek za pojedynkiem! Nikomu nie można już ufać

Uczestnicy 4. sezonu "Farmy" powoli zauważają, że nie powinni ufać nikomu innemu niż sobie. W 6. tygodniu zmagań o wygraną na jaw wychodzi to, co wcześniej aż tak nie rzucało się w oczy - sojusze niekoniecznie są najlepszym rozwiązaniem. Farmerzy-amatorzy wreszcie się najedli i dostali możliwość ponownego używania ognia (czyli korzystania z kąpieli i możliwość jedzenia ciepłych dań), ale to niewiele zmieniło. Konfliktów nie brakuje, nie wiadomo, komu zaufać.