"Farma 4": Emocje sięgają zenitu. Widzowie już wiedzą, kto pożegna się z programem!

"Farma 4": Co działo się w 29. odcinku?

"Farma" to reality-show, które zadebiutowało na antenie Polsatu w styczniu 2022 roku. Uczestnicy programu świadomie porzucą swój nowoczesny styl życia i zamieszkują w wiejskim gospodarstwie, bez prądu, bieżącej wody i internetu. Farmerzy pochodzą z różnych środowisk. Wszyscy walczą o tytuł Super Farmera, Złote Widły i 100 tysięcy złotych.

Trwający właśnie czwarty sezon "Farmy" wzbudza wiele emocji, a po zakończeniu każdego z odcinków w sieci aż buzuje od komentarzy. Zaskakujących zwrotów akcji nie brakowało i w czwartkowym 29. odcinku. W gospodarstwie pojawili się Beata i Szymon, co oznaczało ocenę Zadania Tygodnia. Uczestnicy na szczęście mogli odetchnąć z ulgą, gdyż ich plony zostały ocenione pozytywnie.

Żeby nie było zbyt wesoło Beata ogłosiła, że farmerów czeka kolejna konkurencja. Tym razem panowie i panie musieli zaprezentować swoje kulinarne umiejętności.

Obie drużyny ugotują dla tego gościa porządny obiad. Pomidorową z makaronem. To ma być wasz, własnoręcznie zrobiony, domowy makaron. I schabowy z dowolnym garnishem - wyjaśniła Beata.

Dania oceniał krytyk kulinarny, Maciej Nowak. Na pierwszy ogień poszły dania przygotowane przez panie. Po konsumpcji obu posiłków Maciej Nowak zabrał się za ich ocenę. Te konkurencję wygrali panowie.

Oba były interesujące te schabowe. Jeden był smaczny, ale za twardy. Drugi schabowy był bardziej kruchy, pełen smaku, aromatu. I tym schabowym jest ten przyrządzony przez chłopaków - powiedział krytyk.

"Farma": Kto odpadnie z programu? Widzowie mają swoje typy

Z zadania byli wykluczeni Kaja, Danuta i Erwin, którzy zagrożeni są eliminacją. Erwin liczy na pomoc swoich sojuszników. Podczas ostatniego odcinka próbował "wybadać teren".

Erwin już zaczyna węszyć, już zaczyna tropić, już zaczyna badać rozkład głosów, sił - komentował Łukasz.

To właśnie Erwin razem z Danutą są głównymi kandydatami do odpadnięcia z programu. Danusia już kolejny raz naraziła się uczestnikom "Farmy". Podczas rywalizacji z Wiolą wykonała ruch jakby chciała jej sypnąć piaskiem w oczy. Sama później przyznała, że była gotowa to zrobić. Dodatkowo, chociaż nie mogła brać udziału w konkurencji, to postanowiła powitać gościa odcinka i go "zabawić".

Jej zachowanie poirytowało zarówno innych farmerów, jak i widzów. W komentarzach pojawiają się głosy, że to właśnie fanka motoryzacji powinna odpaść w piątkowych eliminacjach.

Danka powinna w piątek opuścić farmę! Ile uczestnicy mogą ją jeszcze tolerować?! Jej zachowanie jest chore;

Powinna opuścić farmę za takie zachowanie; Danka kysz kysz do domu; Danka wołają cię do domu więc pa pa; Kaja niech zostanie, ale Danusia niech opuści jak najszybciej; Danka do domu, jej się już oglądać nie da. Zawsze pokrzywdzona księżniczka; Danka i Erwin do domu; Danka jak najszybciej musi zrobić papa - można przeczytać w komentarzach.

