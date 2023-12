Beata Kozidrak najpierw pożegnała brata, a potem szwagra

Beata Kozidrak przez wiele lat występowała na scenie ze swoim bratem Jarosławem. Obydwoje są współzałożycielami zespołu Bajm. Jarosław Kozidrak skomponował wiele przebojów kapeli, m.in. "Nie ma wody na pustyni", Dwa serca, dwa smutki" i "Józek, nie daruję ci tej nocy". Muzyk zmarł 12 czerwca 2018 roku. - Kochany Bracie, pamiętam, jak mnie broniłeś przed chuliganami na lubelskiej Starówce... swoją młodszą siostrę. Potem przychodziłeś z gitarą do mojego pokoju i tak tworzyliśmy Nasze pierwsze hity. Graj i śpiewaj teraz aniołom "Dwa serca, dwa smutki", bo na ziemi Twoje serce juz bić przestało - napisała na Instagramie Beata Kozidrak po śmierci brata. Niecały rok później odszedł Jerzy Lange, mąż siostry Beaty Kozidrak. - Tyle pięknych wspomnień... Jureczku odpoczywaj w spokoju, zawsze będziesz w sercu mojej siostry i moim - tak pożegnała szwagra wokalistka zespołu Bajm. Po jego śmierci wspierała swoją starszą siostrę, z którą jest bardzo mocno związana.

Śmierć mamy Beaty Kozidrak. "Była zawsze przy mnie"

Trzecia śmierć w rodzinie Beaty Kozidrak nadeszła 1 września 2020 roku. Zmarła wówczas Alicja Kozidrak, mama Beaty, Marioli i Jarosława. - Dziś wieczorem zmarła moja ukochana mama, która dała mi wszystko, co jest we mnie najpiękniejsze - talent, siłę, urodę i wiarę. Była przy mnie zawsze. W każdej chwili mojego życia. Kocham Cię, mamo i bardzo tęsknię za Tobą. Gdziekolwiek teraz jesteś, wiem, że będziesz mnie wspierała tak, jak ja Ciebie -pisała wzruszająco piosenkarka. Kobieta przed śmiercią ciężko chorowała. Żeby nie pogarszać jej stanu zdrowia, rodzina nie mówiła jej o śmierci syna. - To była słuszna decyzja, babcia bardzo kochała mojego tatę i z pewnością załamałaby się. Dla całej naszej rodziny była aniołem, który nas łączył, a jej małżeństwo z dziadkiem do dziś jest dla mnie wzorem - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Marcin Kozidrak, syn Jarosława.

