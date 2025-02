Wojciech Trzciński był absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie oraz absolwentem Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorem muzyki do filmów, programów telewizyjnych, widowisk teatralnych, a także kompozytorem piosenek dla wielu polskich wykonawców. Spełniał się jako dyrektor artystyczny festiwali w Opolu oraz Sopocie.

Wojciech Trzciński nie żyje. Informacje o śmierci muzyka zostały przekazane przez PAP. Jeszcze niedawno znany kompozytor, pianista, aranżer i producent muzyczny został uhonorowany Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Odznaczenie wręczyła artyście ministra kultury Hanna Wróblewska.

Piosenki Trzcińskiego wykonywali tacy artyści jak m.in. Anna Jantar, Krystyna Prońko, Zdzisława Sośnicka, grupa Alibabki, Halina Frąckowiak i Krzysztof Krawczyk.

Dziękujemy ci za piękną muzykę, za ekspresję. Pan Bóg obdarzył cię ogromną wrażliwością i talentem muzycznym, inteligencją twórczą. Przełożyłeś to na piękne brzmienia, melodie i aranżacje (...) Chciałam ci podziękować na to, że cię spotkałam. Za nasze rozmowy, twoją przyjaźń i za twoją mądrość. Za wszystko to, czego uczyłam się przez te lata naszych spotkań – powiedziała Halina Frąckowiak.