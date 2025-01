Bardzo smutne wspomnienie Beaty Kozidrak o bracie. Brakuje go teraz

Miał tu być mój brat, szykował się do tego koncertu, jak również do tego jubileuszu. Niestety, już go nie ma. Współtwórca, współzałożyciel Bajmu. Mój starszy, cudowny brat, dzięki któremu tak naprawdę zaczęłam śpiewać. Ja najpierw chciałam tańczyć, a on przychodził z gitarą do mnie do pokoju i strasznie mnie męczył, chciał, żebym słuchała nowych płyt, żebym zaczęła śpiewać. Gdziekolwiek teraz jesteś Jarek, jak zapomnisz tekstu do tej piosenki, to tutaj masz napisane.