Kuba Badach opowiedział o swojej chorobie. Bardzo osobiste wyznanie męża Oli Kwaśniewskiej

Kuba Badach w 2024 roku nieźle namieszał w polskim show-biznesie. Z impetem wszedł do programu "The Voice of Poland" i zyskał ogromną sympatię i widzów, i zawodników. Z kolei spore emocje wzbudzały jego potyczki słowne z Michałem Szpakiem. Między muzykami nieraz iskrzyło. Raz nawet długowłosy piosenkarz zwrócił się do męża Oli Kwaśniewskiej jak do jakiegoś przedszkolaka, i to takiego raczej z czasów PRL. - Powinien być taki slogan: "Ryby i Kuba głosu nie mają" - wypalił Szpan podczas jednego z odcinków "The Voice of Poland". Bardzo pozytywnie o Kubie Badachu wypowiadały się natomiast osoby, które z nim bezpośrednio współpracowały. - Kuba jest najlepszym trenerem na świecie (...) Praca i obcowanie z nim to sama przyjemność - stwierdziła Ania Iwanek, zwyciężczyni ostatniej edycji muzycznego show TVP. - Bardzo dużo anegdot opowiada i to jest super, bo kiedy my wchodziliśmy tam, zestresowani i przejęci, przychodził Kuba, opowiadał kilka historii i wszyscy byli luźni - dodała.

Praca w "The Voice of Poland" mocno przyczyniła się także do zwiększenia zainteresowania życiem prywatnym męża Oli Kwaśniewskiej. Do tej pory to żona była zdecydowanie bardziej medialną postacią. Kuba Badach jednak nie unika wywiadów i zdarza się, że powie coś bardzo ciekawego. Tak było np. podczas rozmowy z radiową Trójką. Muzyk opowiedział o swojej chorobie. Na szczęście to stara sprawa i dziś ze zdrowiem męża Oli Kwaśniewskiej wszystko jest w porządku. Strachu jednak się najadł. Sytuacja miała miejsce na koncercie, który odbył się tuż po pandemii.

Poziom stresu był taki, że dostałem tam wszystkiego. Sparaliżowało mnie od pasa w dół. Miałem jakieś straszne zapalenie odcinka lędźwiowego. Potem się skończyło (...) byłem chory. Myślałem, że to jest ostatni koncert w moim życiu

- wyznał Kuba Badach.

