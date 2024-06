Makijaż na lato 2024. Skóra muśnięta słońcem i rumiana opalenizna na policzkach. Maku-up niczym z Saint-Tropez

Bronzer i rozświetlacz to zdecydowanie najważniejsze produkty do makijażu w letniej kosmetyczce. Idealnie podkreślają one opaleniznę, wyrównują kolory skóry oraz dodają jej promiennego i zdrowego blasku. Bronzer już o wielu sezonów uchodzi za jeden z najważniejszych kosmetyków w makijażu. Z jego pomocą możemy wyszczuplić twarz, nadać jej kontur oraz podkreślić pewne partie. Mocne konturowanie to rewelacyjna metoda, która, sprawi, że twarz będzie szczuplejsza i bardziej wyrazista. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie. Bronzer aplikuj w te miejsca, które chcesz optycznie wyszczuplić, przede wszystkim pod kośćmi policzkowymi, na czole przy nasadzie włosów i na kościach żuchwy. Wiele osób konturuje również nos - nałóż kosmetyk w małej ilości po obu stronach nosa, na środku zaaplikuj jasny puder i wszystko rozetrzyj.

Otul skórę letnim blaskiem dzięki nowemu pudrowi brązującemu Giorgio Armani Luminous Silk Sunlit Creamy Bronzer. Najnowsza propozycja z ikonicznej kolekcji marki – Luminous Silk – to kosmetyk o ultragładkiej, kremowej konsystencji, która delikatnie opalizuje i rozświetla twarz.

Nowy puder brązujący został stworzony w trzech limitowanych odcieniach, które pozwolą każdemu dobrać ten najlepszy. Każdy z nich zaprasza do nadania skórze efektów jak po kąpieli w letnim słońcu przez cały rok. Użyty w makijażu przywołuje piękno regionu Morza Śródziemnego, które nieustannie inspiruje Giorgio Armaniego swoim jasnym światłem, błękitną wodą i naturalnym krajobrazem. Jest to podkreślone nie tylko w samej formule, ale również w oprawie kosmetyku. Inspirowany śródziemnomorskim latem, bronzer ma wzór przypominający palmę, a opakowanie zdobi nadruk cieni na piasku.

Kremowa formuła

Przełomowa formuła pudru brązującego Giorgio Armani luminous silk sunlit creamy bronzer sprawia, że jest on niezwykle kremowy. Unikalne rozwiązanie typu oil-fusion skin zapewnia łatwe rozprowadzanie i blendowanie, dając skórze niezrównanie jedwabiste uczucie. Puder zawiera mikropigmenty, które natychmiast przylegają do skóry i zapewniają całodzienny komfort noszenia.

Puder brązujący z serii Luminous Silk jest dostępny w trzech limitowanych odcieniach:

90 (dla jasnych karnacji),

100 (dla średnich karnacji)

110 (dla opalonych karnacji).

Wszystkie z nich zostały stworzone, aby dodać ciepła każdej cerze.

Letni design

Nowy, ulepszony design kosmetyku luminous silk sunlit creamy bronzer umożliwia łatwe nakładanie pędzlem. Okrągłe opakowanie odzwierciedla ciepłe odcienie pudru, a wzór palmowych cieni na powierzchni dodatkowo podkreśla inspirację latem. W środku i na opakowaniu znajduje się monogram Giorgio Armani.

Uosobienie blasku Luminous Silk

Aktorka Adria Arjona, twarz marki Armani Beauty, prezentuje letni blask pudru brązującego luminous silk sunlit creamy bronzer w kampanii, która przywołuje złote godziny lata. Świetlisty efekt pudru, jak wszystkie produkty z linii luminous silk, otula twarz delikatnym blaskiem.

Jak aplikować puder brązujący Luminous Silk Sunlit Creamy Bronzer?

Puder brązujący można nakładać na różne sposoby w zależności od efektu, który chcemy otrzymać:

Słoneczny blask przez cały rok – używając pędzla aplikuj puder na te partie twarzy, które naturalnie łapią słońce: czoło, grzbiet nosa, szczyty kości policzkowych.

Modelowanie i konturowanie – użyj pędzla do konturowania kości policzkowych, żuchwy i skroni.

Podkreślenie oczu – dodaj ciepła i głębi oczom, aplikując puder jako cień do powiek lub jako przejściowy odcień między policzkami a oczami.

Ożywienie koloru – łącząc puder brązujący luminous silk sunlit creamy bronzer z różem luminous silk cheek tint, uzyskasz naturalny rumieniec

i Autor: materiał prasowy Armani