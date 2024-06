Zorza polarna znów widoczna w Polsce. Ekspert wskazuje, kiedy ją zobaczymy

To będzie czas szczerości. Przepowiednia radzi, by nie tracić czujności. Dobra passa, ale to może wiele zmienić. Horoskop tygodniowy

Zorza polarna to kolorowe łuny światła, które powstają w związku z burzami magnetycznymi na Słońcu. Zjawisko jest niezwykle spektakularne i cieszące oczy. Wiele osób marzy, by chociaż raz w życiu zobaczyć zorzę polarną. Wydawać by się mogło, że w Polsce będzie to raczej niemożliwe, ale majowe wydarzenia pokazały, że nie trzeba wyjeżdżać do Norwegii, by zobaczyć zorzę. W maju media społecznościowe zalały wręcz zdjęcia zorzy polarnej, którą można było zaobserwować niemal z każdego zakątka Polski 10-12 maja. Jeśli wciąż nie udało ci się jej zobaczyć, nic straconego.

Zorza polarna znów w Polsce? Kiedy zorza polarna w czerwcu 2024

Dla tych, którym wciąż nie udało się zobaczyć zorzy w Polsce, jest jeszcze nadzieja. Wkrótce mogą pojawić się kolejne burze magnetyczne, a z nimi zorze! Kiedy będzie można zobaczyć zorzę w Polsce? Jak się okazuje - niebawem.

- Wczoraj starałem się podejść do tematu w bardzo wyważony sposób, no ale obszar AR3697 zdaje się mieć to wszystko w nosie. No więc w ciągu 24 godzin wygenerował trzy rozbłyski klasy X. Dwa z nich były bardzo krótkie, ale następująca po trzecim dłuuuuga M-ka wygenerowała ładne, asymetryczne full halo CME prawie prosto w stronę Ziemi - napisał w niedzielę (2 czerwca) Karol Wójcicki na swoim blogu "Z głową w gwiazdach".

Kiedy więc zobaczymy zorzę? Ekspert wskazał datę.

- To pozwala przypuszczać, że we wtorek możemy spodziewać się całkiem przyzwoitych warunków do obserwacji zorzy polarnej z terenu Polski. Uprzedzam: to wciąż nie będzie zorza tak silna jak 10 maja, ale bez trudu powinniśmy dostrzec filary światła nad północnym horyzontem. Wstępne prognozy mówią o burzy magnetycznej G3, a prognozy pogody (ziemskiej) dla Polski są całkiem przyzwoite - czytamy na fanpagu "Z głową w gwiazdach".

