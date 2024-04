Małe muszki latają przy Twojej roślinie? Wsyp 3 łyżki do szklanki letniej wody i wlej do doniczki. Ziemiórki znikną raz na zawsze. Domowy preparat na ziemiórki

Mieszam to z wodą w proporcjach 1:1 i wylewam na spaloną patelnię. Wstawiam do piekarnika i w 30 minut pozbywam się spalenizny. Domowy sposób na spaloną patelnię

Małe muszki latają przy roślinie? Wsyp 3 łyżki do szklanki ciepłej wody i wlej do doniczki, a ziemiórki znikną

Ziemiórki to małe muszki i choć wyglądają niepozornie są prawdziwymi szkodnikami, żerującymi na korzeniach roślin. Z łatwością przenoszą się na kolejne kwiaty w domu i niezwykle ciężko jest się ich pozbyć. Młode ziemiórki najczęściej żerują w wilgotnej ziemi, w pobliżu korzeni roślin doniczkowych lub ogrodowych, skąd pobierają niezbędną dla siebie materię organiczną. Z czasem rośliny marnieją. Dlatego, jeśli zauważysz, że małe muszki latają przy Twoich roślinach, to szybko reaguj. Ja pozbyłam się ziemiórek stosując ten domowy preparat, który przygotowałam samodzielnie. Wystarczy wymieszać trzy łyżki stołowe cynamonu z 0,5l ciepłej wody i odstawić do wystygnięcia. Następnie przecedź płyn przez czystą ściereczkę i wlej go do doniczki zaatakowanej przez ziemiórki rośliny. Cynamon doskonale odstraszy szkodniki.

Domowy sposób na ziemiórki w roślinach

Walka z ziemiórkami wymaga czasu z uwagi na to, że musimy zniszczyć owady we wszystkich stadiach rozwoju. W tym celu można zastosować środki dostępne w sklepach ogrodniczych. Warto zastosować domowy sposób na ziemiórki. Wystarczy, że rozgnieciesz główkę czosnku i zalejesz ją szklanką wrzącej wody. Poczekaj, aż ostygnie i podlej nią zaatakowane przez szkodniki rośliny. Wywar z czosnku można też dodatkowo rozcieńczyć z litrem letniej wody.

Jak zapobiec ziemiórkom w roślinach?

Jeśli chcesz uniknąć ziemiórek w roślinach, to zadbaj o to, aby sadzić je w ziemi przewiewnej i porowatej. Najlepiej jest także podlewać kwiaty od spodu, aby górna warstwa ziemi pozostawała sucha. I co najważniejsze - ziemię do roślin kupuj w zaufanych sklepach ogrodniczych.