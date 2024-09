Polska gwiazda wzięła ślub z samą sobą! "Była suknia ślubna, przyjaciele, obrączka"

Dzieci gwiazd często idą w ich ślady. Tak było w przypadku Ani Rusowicz (41 l.), córki Ady Rusowicz i Wojciecha Kordy. W 2011 roku wydała album "Mój Big-Bit", w którym oddała hołd tragicznie zmarłej mamie. To właśnie wtedy zrobiło się głośno o młodej piosenkarce. Od tamtej pory wielokrotnie udowodniła, że odziedziczyła po niej nie tylko znane nazwisko, ale również talent.

Ania Rusowicz w dzieciństwie przeżyła ogromna tragedię. Miała zaledwie siedem lat, gdy jej matka zginęła w wypadku samochodowym. Po śmieci żony Korda podjął zaskakującą decyzję, która zaważyła na losie jego rodziny. Postanowił zostawić przy sobie niespełna 14-letniego syna, a małą córkę oddał na wychowanie siostrze zmarłej żony. Porzucona dziewczynka ogromnie tęskniła za domem. Przez wiele lat nie mogła wybaczyć ojcu, że porzucił ją w tak trudnym czasie.

Gdy zaczęła odnosić pierwsze sukcesy, zrobiło się głośno o jej konflikcie z ojcem. Anna wybaczyła mu dopiero na krótko przed jego śmiercią. Wojciech Korda odszedł 21 października 2023. Po jego śmierci artystka zamieściła na Instagramie wymowny wpis: "Przebaczam Ci, uwalniam Cię, pozwalam Ci odejść".

Ania Rusowicz podobnie jak jej mama, również związała się z muzykiem. Perkusistę Huberta Gasiula poznała w 2005 roku. Początkowo połączyła ich pasja do muzyki, później uczucie. W 2017 roku, pięć lat po ślubie, na świat przyszedł syn pary, Tytus. Rusowicz i Gasiul przez wiele lat uchodzili za idealne małżeństwo. Ku zaskoczeniu wielu, dwa lata temu piosenkarka poinformowała o rozwodzie. W rozmowie z magazynem "Zwierciadło" wyznała, że była ofiarą przemocy psychicznej. Kilka tygodni temu wróciła znowu opowiedziała o kulisach rozstania. Okazuje się, że jej mąż miał również problemy z dochowaniem wierności.

Po stracie ojca oraz rozpadzie małżeństwa artystka postanowiła zawalczyć o siebie i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. W kwietniu ubiegłego roku zdecydowała się na nietypowy krok. Ania Rusowicz wzięła ślub z samą sobą. Do niezwykłej uroczystości doszło niecałe dwa tygodnie po rocznicy ślubu z byłym mężem.

Do tamtej chwili powróciła w rozmowie z dziennikarzami "Dzień Dobry TVN". Na kanapie śniadaniówki zasiadła razem z Justyną Sieńczyłło oraz Magdaleną Kuszewską, autorką książki ""Wojowniczki. Jak czule zawalczyć o siebie?". W programie opowiedziała o tym, jak zawalczyła o siebie, co doprowadziło, że postanowiła wziąć "samoślub" oraz o kulisach uroczystości.

Była suknia ślubna, przyjaciele, obrączka. Było wszystko tak samo, tylko nie było pana młodego i nie brakowało mi go, o dziwo. W związkach należy bywać, a w związku z samą sobą trzeba być. Ślubowałam sobie miłość własną, żeby być szczęśliwą, nie dawać się krzywdzić, żeby się rozkochać w swoim życiu. Świadkami byli wszyscy moi przyjaciele: księżyc, gwiazdy i niebo. To są moi świadkowie. Patrzyli, trzymają mnie za słowo, teraz muszę pokazać, że jestem temu wierna. To też był element walki o siebie - wspominała piosenkarka.