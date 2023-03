Tak wygląda syn Macieja Orłosia. Co za ciacho!

Padliśmy, jak zobaczyliśmy zdjęcia Macieja Orłosia z lat 90. Dziś wygląda to jak z komedii!

Maciej Orłoś porzucił pracę w telewizji, ale nadal interesuje się polityką. W swoim programie „W Telegraficznym Skrócie” opowiada o najgłośniejszych wydarzeniach na polskiej i międzynarodowej scenie politycznej, nie szczędząc szyderstw i słów krytyki w kierunku rządu, ale też opozycji. Jak się okazuje, syn dziennikarza zdecydował się pójść w jego ślady. 33-letni Antoni Orłoś także ma kanał w serwisie YouTube, gdzie porusza wiele tematów, w tym także polityczne. - Uwielbia obserwować świat polityki choć nienawidzi polityków. Marzy o zjedzeniu kiszonego śledzia przy dźwiękach Black Sabbath. Prywatnie lubi słuchać muzyki z winyli i oglądać stare horrory – czytamy w opisie jego kanału. - Na swoim kanale ma zamiar mówić o nieudolności polityków, absurdach życia w Polsce jak i na świecie oraz o nowinkach ze świata filmu, muzyki i sztuki – dodaje dalej. Co więcej, Antoni Orłoś pojawia się także w filmikach Macieja Orłosia z Kącikiem Kulturalnym, gdzie w skrócie przedstawia jedno lub dwa najważniejsze newsy ze świata kultury. Ponadto syn dziennikarza pisze felietony na stronie Orłoś Studio. Trzeba przyznać, że to bardzo przystojny mężczyzna! Do tego bardzo przypomina Macieja Orłosia, choć ma dłuższe włosy i zarost. Na pewno wiele kobiet wzdycha na jego widok! W naszej galerii poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda syn Macieja Orłosia.

