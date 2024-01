Młoda partnerka 64-letniego Maciej Orłosia wygadała się o ślubie! "I to jest super".

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska - związek, pierwsze święta, filmiki w sieci

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska zaczęli spotykać się w 2022 roku. Ich związek od początku budził emocje przede wszystkim z powodu różnicy wieku pomiędzy zakochanymi. Wielkim wydarzeniem dla partnerów były ich pierwsze Święta Bożego Narodzenia. - W domu tworzymy już świąteczny klimat. Na razie pojawiły się u nas małe choineczki, lampki, gwiazda betlejemska. Niebawem przyjdzie czas na dużą choinkę, no i pojawi się zapach pierniczków. Plan jest taki, że będziemy piec je razem. Nie mogę się doczekać tego wszystkiego, bo takie świąteczne domowe tematy bardzo zbliżają - ekscytowała się Paulina Koziejowska w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl. Potem niespodziewanie Maciej Orłoś i jego partnerka stali się jedną z najpopularniejszych par w polskim internecie. Filmiki z ich udziałem robiły prawdziwą furorę. Teraz jednak dziennikarz wrócił do poważnej pracy - po 8 latach rozbratu z TVP Maciej Orłoś znów trafił do programu "Teleexpress". Już po tym Paulina Koziejowska wygadała się na temat ślubu.

Młoda partnerka Macieja Orłosia wygadała się o ślubie: "I to jest super". Najważniejsze jest jednak co innego

Początkowo młodsza o 22 lata partnerka Macieja Orłosia nie była zbyt rozmowna. - To byłby jakiś absurd, gdybym miała teraz opowiadać o takich tematach jak ślub - twardo zaznaczyła na początku rozmowy z portalem shownews.pl. Potem jednak była już mniej stanowcza i się bardziej otworzyła. Jej słowa raczej nie pozostawiają złudzeń. Wygląda na to, że w najbliższym czasie Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska nie staną na ślubnym kobiercu. - Wydaje mi się, że ślub nie jest aż tak ważny w życiu. Zobacz, ile osób bierze ślub i co z tego wynika. Ten związek tak samo, czy jest ślub, czy tego ślubu nie ma, może się zakończyć, może wygasnąć. Są takie osoby, które chcą mieć ten papierek, to przypieczętowanie związku małżeńskiego, i to jest super, tylko że najważniejsze jest to, żeby po tym ślubie nie zapominać o tym, że nie jestem tylko "ja i ty", ale jesteśmy też dalej "my" - stwierdziła celebrytka.

W naszej galerii prezentujemy wspólne zdjęcia Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej