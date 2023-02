Trudne chwile Orłosia

Niewielu dawało im szansę ze względu na dzielącą ich przepaść wiekową, a jednak Paulina i Maciej są ze sobą bardzo szczęśliwi. Niektórzy twierdzą, że prezenter zmienił się u boku pięknej dziennikarki. Dzięki niej gwiazdor coraz częściej pozwala sobie na spontaniczność, z jakiej dotąd go nie znano. Znajomi zakochanych nie mają wątpliwości, że ten związek wyszedł im na dobre. Koziejowska przy Orłosiu rozkwita, a on zyskał wizerunek ciepłego i troskliwego mężczyzny, który dla ukochanej jest gotów do wielu poświęceń. No właśnie.

Jest zmuszany albo do zmywania mopem podłogi, albo do ćwiczeń na mrozie. Innym razem jest prześladowany za palenie papierosów, zawijany w koc za „przewinienia” lub musztrowany przed telewizorem, bez możliwości dotykania pilota do zmiany programu. Jak widać, nie ma łatwo. Znosi to jednak jak mało który mężczyzna. Nie da się ukryć, że podchodzi do tego wszystkiego z dystansem, jak przystało na twardziela. Ba, widać nawet, jakby ubyło mu trochę lat.

Mimo wszystko nie zazdrościmy, ale podziwiamy.

Koziejowska i Orłoś o wspólnym życiu