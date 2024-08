Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska związek. Gwiazdor TVP rozpieszcza młodszą partnerkę

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska zaczęli spotykać się w 2022 roku. Mimo że dzielą ich aż 22 lata dogadują się lepiej niż wielu równolatków. W lutym pisaliśmy, jak legendarny prezenter TVP rozpieszcza młodą partnerkę. Podczas wizyty w galerii handlowej Maciej Orłoś nie tylko zaprosił Paulinę Koziejowską do kawiarni, lecz także osobiście karmił ją łyżeczką! Ale romantycznie... W maju z kolei zakochani wybrali się w podróż do Grecji. Partnerka gwiazdora TVP była zachwycona. - Zachód słońca? Wspaniale! Ale jeszcze bardziej wspaniale, jak oglądamy go w takich miejscach. Ale najważniejsze, nie zapominajmy, jest to, z kim ten zachód słońca podziwiamy - podkreśliła Paulina Koziejowska. Sielanka w każdym związku bywa jednak zakłócana. Na szczęście w przypadku Macieja Orlosia i jego partnerki chyba nie dzieje się to często. Jest jednak coś, co Paulina uważa za wyjątkowo dotkliwą karę.

Partnerka Macieja Orłosia o karaniu w związku. Wskazuje, co jest najgorsze

Jakiś czas temu Paulina Koziejowska wrzuciła na Instagrama nagranie z zabawnym dialogiem z prezenterem TVP. - Zauważyłeś, że od trzech godzin się do Ciebie nie odzywam? - pyta na filmiku dziennikarka. - Tak - odpowiada ze spokojem Maciej Orłoś. - No i co? Masz mi coś do powiedzenia w związku z tym? - dopytuje partnerka. A gwiazdor TVP odpowiada krótko: "Dziękuję". Niby zabawne, ale... Paulina Koziejowska uważa, że cisza w związku to bardzo dotkliwa kara. - Jedno jest pewne - cisza się skończy :). I bardzo dobrze! Bo najgorsze, co może być w związku, to karanie ciszą. O tym wielokrotnie mówiliśmy w naszym podcaście "W związku" - zaznaczyła ukochana Macieja Orłosia i zaprosiła do słuchania podcastu. Inna sprawa, że - jak wskazał jeden z internautów - "mężczyźni potrzebują czasem pobyć sami ze sobą". Kobiety na pewno też. Zbyt długa cisza jednak raczej niczego dobrego nie zwiastuje.

