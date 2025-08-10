Tak wygląda codzienność Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej. Czułość w każdym geście

Nie tylko wspólne podróże i medialne wystąpienia budują ich relację. W przypadku Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej to codzienność pokazuje, jak bardzo są zgrani — od romantycznych zakupów po wsparcie w najtrudniejszych chwilach.

Ich miłość przeszła próbę, gdy Paulina Koziejowska doznała poważnego urazu nogi podczas zimowego wyjazdu. Maciej Orłoś bez wahania zrezygnował z części zawodowych obowiązków, by móc w pełni się nią opiekować. Organizował codzienne życie, pomagał w higienie, przygotowywał posiłki, a nawet podawał zastrzyki z heparyny. – Dla Maćka moja noga była numerem jeden od pierwszego dnia – wspominała dziennikarka.

Romantyzm w codziennych sprawach, czułość w każdym geście

Widać ich razem nie tylko na czerwonym dywanie. Często można spotkać ich podczas wspólnych zakupów w warszawskich galeriach handlowych — wybierają świeże owoce, czytają etykiety na stoiskach ze zdrową żywnością, zamawiają soki i kawę. To właśnie wtedy media uchwyciły moment, gdy Orłoś z czułością karmił ukochaną deserem.

Para chętnie trzyma się za ręce, wymienia uśmiechy i drobne gesty czułości nawet w obecności fotoreporterów. Ich relacja nie opiera się tylko na romantycznych wyjazdach — razem chodzą na siłownię, trenują i motywują się nawzajem do aktywnego trybu życia.

Wspólne pasje Orłosia i Koziejowskiej

Łączy ich nie tylko uczucie, ale też pasje. Podróże — od Grecji po Teneryfę — to dla nich sposób na ładowanie baterii. Lubią też gotować, szczególnie potrawy z owoców morza, i nagrywać wspólne materiały do mediów społecznościowych, w których pokazują swoją codzienność z przymrużeniem oka.

Mimo wcześniejszych nieudanych związków Orłosia i krytycznych komentarzy dotyczących różnicy wieku, ta para udowadnia, że wspólne życie można budować na zaufaniu, wsparciu i bliskości. W ich przypadku to właśnie codzienne gesty, a nie wielkie deklaracje, najlepiej pokazują, jak silna jest ta relacja.

