Ulubienica widzów TVP zniknęła z anteny. Zastąpiła ją narzeczona Macieja Orłosia

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska od blisko trzech lat idą razem przez życie. Zakochani są niemal nierozłączni. Kilka tygodni temu dziennikarka dołączyła do stacji swojego ukochanego. W połowie maja pojawiła się na antenie TVP Info w roli pogodynki, co zaniepokoiło fanów innej gwiazdy stacji - Marzena Słupkowska, która jeszcze niedawno zapowiadała tam pogodę. Co kryje się za tymi zmianami?