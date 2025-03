Narzeczona Macieja Orłosia miała wypadek! Trafiła do szpitala na romantycznym wyjeździe

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska: Razem mimo znacznej różnicy wieku

Pierwsze informacje o związku Macieja Orłosia (64 l.) i o 22 lata młodszej dziennikarki, Pauliny Koziejowskiej (43 l.), trafiły do mediów pod koniec 2021 roku. Oficjalnie potwierdzili swój związek w kwietniu 2022 roku. O parze zrobiło się głośno głównie za sprawą sporej różnicy wieku. Zakochani nic nie robili sobie z opinii krytyków i udowodnili, że miłość nie zna wieku.

To wszystko siedzi w głowie. Najważniejsze jest to, co jest w naszych głowach. Na co dzień nie myślę o tym w kategoriach różnicy wieku - mówił Orłoś w programie "Dzień Dobry TVN".

Para chętnie pokazuje się razem na salonach i udziela wywiadów. Wspólnie prowadzą również podcast. Paulina Koziejowska jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się różnymi momentami z ich życia zawodowego oraz prywatnego.

W ostatni dzień ubiegłego roku relacja dziennikarzy weszła na kolejny etap. Maciej Orłoś poprosił swoją ukochaną o rękę tuż przed sylwestrową imprezą.

Tak, tak, to się wydarzyło w tym roku. Dziękujemy 2024. Żegnamy Cię z łezką wzruszenia i z nadzieją i marzeniami patrzymy w stronę 2025 - napisała Paulina Koziejowska na Instagramie pod zdjęciem, na którym zaprezentowała pierścionek zaręczynowy.

Paulina Koziejowska miała wypadek. Ukochana Orłosia trafiła do szpitala

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska na co dzień dużo pracują, a teraz dodatkowo zajmują się planowaniem ślubu. Nic więc dziwnego, że starają się co jakiś czas wyrwać z Polski, by trochę odpocząć. Niedawno narzeczeni spędzili kilka dni w malowniczym Wiedniu. Później udali się na austriackie stoki, by poszusować na nartach.

Niestety, jeden z narciarskich wypadów nie skończył się dobrze. Paulina Koziejowska miała wypadek! Dziennikarka została zwieziona ze stoku na noszach i przetransportowana do szpitala. O wszystkim poinformowała na Instagramie. "I po nartach" - napisała przy zdjęciu, na którym widać, jak wychodzi ze szpitala o kulach.

Zmartwionym obserwującym wyjaśniła, że nie doszło do złamania, ale uszkodziła sobie więzadło. "Więzadło, nie wiem jeszcze jak poważny uraz" - dodała. Na razie lekarze zabezpieczyli jej nogę ortezą. Życzymy szybkiego powrotu do pełni zdrowia!

