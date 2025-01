Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska są w związku od 2021 roku, jednak w kwietniu 2022 roku oficjalnie potwierdzili swoją relację. Znani dziennikarze są stałymi bywalcami salonów, chętnie pozują do wspólnych zdjęć, a także rozmawiają z prasą, gdzie opowiadają o swoim uczuciu czy planach zawodowych. Niedawno w mediach społecznościowych przekazali kolejną dobrą nowinę. Są zaręczeni!

Paulina Koziejowska skomentowała zaręczyny z Maciejem Orłosiem

Niedawno redakcja "Super Expressu" przekazała gratulacje Paulinie Koziejowskiej oraz zapytała, jak wyglądał magiczny dzień zaręczyn. Okazuje się, że Orłoś zabrał ukochaną do Londynu i to właśnie tam zapytał ją o rękę! Gwiazda nie chciała jednak wyjawić, co działo się, kiedy powiedziała "tak". To chyba jej słodka tajemnica.

Dziękujemy za gratulacje! Na razie cieszymy się zaręczynami, które Maciek zorganizował w Londynie. Resztę zostawię już dla siebie - powiedziała "Super Expressowi" Paulina Koziejowska.

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska - historia miłości

Maciej Orłoś kilka lat temu udzielił wywiadu dla "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedział o pierwszym spotkaniu z Pauliną Koziejowską. Okazuje się, że kobieta zrobiła na nim bardzo dobre pierwsze wrażenie.

To było piorunujące wrażenie. Kiedy ją zobaczyłem po raz pierwszy, po prostu aż mnie zatkało. Stanąłem jak wryty i nie mogłem oderwać wzroku. To było w centrum Warszawy, na evencie. No i tak to się zaczęło - mówił Maciej Orłoś w trakcie wywiadu.

Między dziennikarzami jest dość spora różnica wieku. Maciejowi jednak to w zupełności nie przeszkadza. Według niego wszystko "jest w głowie".

To wszystko siedzi w głowie. Najważniejsze jest to, co jest w naszych głowach. Na co dzień nie myślę o tym w kategoriach różnicy wieku - kontynuował Orłoś.

Z kolei Koziejowska dodała, że temat wieku w ogóle nie przewija się podczas ich wspólnych rozmów.

W ogóle tego tematu nie omawiamy, poza tym, że pojawiały się takie informacje w mediach i komentarze - dodała w trakcie wywiadu.

