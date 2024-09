Maciej Orłoś się nie hamował. "Ordynarna szczujnia!". Telewizja Republika zalazła mu za skórę

Maciej Orłoś ma jasne poglądy, których absolutnie nie ukrywa. Jako dziennikarz Telewizji Polskiej pozostaje neutralny, jednak na platformie X (dawny Twitter) czy na swoim kanale na YouTubie głośno mówi o tym, co mu się w Polsce, polskiej polityce i polskich mediach podoba, a co nie.

Powódź, która obecnie jest tematem numer jeden we wszystkich stacjach telewizyjnych i radiowych, a także w serwisach internetowych czy dziennikach drukowanych, budzi ogromne emocje. I wśród zwykłych ludzi, i wśród polityków oraz dziennikarzy. Orłoś, który śledzi doniesienia prezentowane nie tylko w "swojej stacji", ale i u konkurencji, a konkretnie w Telewizji Republika, jest wstrząśnięty.

"Manipulacje polityków prawej strony, wykorzystywanie powodzi do celów politycznych, cyniczna gra – straszne to jest. Manipulacje, chamstwo, kłamstwa, łajdactwa – przymiotników jest sporo TV Republika. Czy oni naprawdę uważają, że to ma cokolwiek wspólnego z dziennikarstwem? To zwykła ordynarna, podła szczujnia" - napisał na X 18 września.

Ale to nie wszystko. Orłoś zaapelował też do polityków w swoich mediach społecznościowych. Nagrał krótki filmik, który umieścił na Instagramie.

Dziennikarz kontynuował:

Apeluję do polityków, zwłaszcza do polityków prawej strony, żeby przestali wykorzystywać tę dramatyczną sytuację do realizacji własnych celów politycznych, do jątrzenia i dalszego dzielenia nas, Polaków. Dotyczy to również redakcji pewnych stacji telewizyjnych, związanych z politykami prawej strony, bo one też jątrzą, też zieją nienawiścią, one też manipulują. Nie róbcie tego! To naprawdę nie jest ten moment.