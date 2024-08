Co za wiadomości!

Maciej Orłoś: Rodzina dziennikarza pogrążona w żałobie

Maciej Orłoś podzielił się ze swoimi obserwującymi przykrą wiadomością. Rodzina dziennikarza w ostatnich dniach pogrążyła się w żałobie. W wieku 99 lat zmarła ciotka dziennikarza, Halina Mackiewicz. "Zmarła moja ciotka Halina Mackiewicz, córka wybitnego pisarza Józefa Mackiewicza. Miała 99 lat. R.I.P" - napisał na portalu X.

Halina Mackiewicz była córką dziennikarza i publicysty, Józefa Mackiewicza. Pisarz nie krył swoich antykomunistycznych poglądów, przez co jego twórczość w PRL-u była objęta zakazem cenzorskim. Halina Mackiewicz do końca życia dbała o spuściznę po ojcu. Niedawno przekazała swoje archiwum do zbiorów Biblioteki Narodowej.

Gest Mackiewicz skomentował ojciec Macieje Orłosia, Kazimierz Orłoś. "Bardzo dobrze, że prywatne archiwum mojej kuzynki Haliny Mackiewicz, córki Józefa Mackiewicza, który był bratem mojej matki, trafiło do Biblioteki Narodowej. Halina Mackiewicz chciała, żeby listy, pamiątki i dokumenty były dostępne dla wszystkich zainteresowanych twórczością jej ojca i Barbary Toporskiej" - cytuje słowa pisarza Biblioteka Narodowa na stornie Bn.org.pl.

Maciej Orłoś: Rodzina

Maciej Orłoś pochodzi ze znanej rodziny inteligenckiej. Jego dziadkiem był Henryk Orłoś (+87 l.), polski leśnik, mykolog, pracownik Instytutu Badawczego Leśnictwa, autor wielu publikacji poświęconych chorobom lasu oraz grzybom. Braćmi Henryka byli z kolei - Jerzy Orłoś, pilot myśliwski Dywizjonu 307 i Karol Orłoś (+37 l.), kapitan pilot i obserwator Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, który zginął w Dęblinie w kolizji z samolotem szkolnym.

Śmierć ponieśli wówczas także zginęli w niej piloci: por. Bolesław Bogowski i kpr. Konrad Rykowski. Karol Orłoś pochowany jest z synem Tadeuszem na Powązkach Wojskowych. Prezenter "Teleexpressu" jest także wnukiem Seweryny Wilhelminy Orłosiowej z Mackiewiczów, siostry Józefa i Stanisława "Cata" Mackiewiczów.

