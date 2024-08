Szok! Nie żyje syn "Chłopaka do wzięcia". Andrzej miał tylko 50 lat

Co za wiadomości!

Syn "Chłopaka do wzięcia" nie żyje. Andrzej Piszczatowski miał tylko 50 lat

Andrzej Piszczatowski był synem „Pana Stasia”, gwiazdy "Chłopaków do wzięcia". Andrzej zmarł w wieku 50 lat, a informację o jego śmierci podał "Fakt" w nekrologu. Jego pogrzeb odbył się w środę 14 sierpnia 2024 roku. Pięć lat temu, w sierpniu 2029 roku musieliśmy pożegnać Stanisława Piszczatowskiego.

Andrzej Piszczatowski zmarł 7 sierpnia br. Jego pogrzeb odbył się 14 sierpnia w Bazylice Mniejszej w Węgrowie. Zmarłego żegnali bliscy oraz przyjaciele.

"Szkoda dobrego chłopa"

Stanisław i Andrzej Piszczatowscy w „Chłopakach do wzięcia” pokazywali, jak wygląda ich życie we wsi Krypy. Widzowie wspominają ich jako wyjątkowo zgrany duet. Po śmierci ojca wielu fanów programu obawiało się o losy Andrzeja.

- przykro bardzo ... szkoda dobrego chłopa a naprawdę mądrze gadał i z przyjemnością się go słuchało 😞😞😰 miejmy nadzieję że syn się pozbiera bo to tata dbał o niego i w ryzach wszystko trzymał ... ehhh życie .......dziś jesteś jutro cie nie ma 😢 kondolencje dla syna [*] - pisali wierni widzowie "Chłopaków do wzięcia" na oficjalnym profilu programu na Facebook-u.

- Człowiek, który ciężko pracował ale uśmiechnięty i pozytywny. Kochał świat i wrażliwy był na kobiecy urok. Ogromna szkoda. Wyrazy współczucia dla syna ...

- Wypije „kawkie” w niebie. To była najbardziej pozytywna i charakterystyczna postać tego serialu. Człowiek bardzo pracowity, wesoły i bardzo kochał życie. Wyrazy współczucia dla najbliższych.

