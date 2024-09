Danuta Holecka przez wiele lat była jedną z najbardziej znanych dziennikarek Telewizji Polskiej, ale po zmianie władzy pożegnała się z pracą w telewizji publicznej. Szybko stało się jasne, że przejdzie do konkurencji. I faktycznie, obecnie Holecka jest twarzą programu "Dzisiaj" Telewizji Republika.

Z prowadzenia programu zrezygnowała po tragicznej śmierci syna, jednak szybko wróciła na antenę, co mogło zaskoczyć widzów. Obecnie pojawia się na wizji - zawsze w czarnych stylizacjach, a więc wciąż w żałobie.

Ostatnio do prowadzenia programu informacyjnego stacja zatrudniła nową dziennikarkę, którą jednak i widzowie, i sama Holecka bardzo dobrze znają. Mowa o Edycie Lewandowskiej.

Okazuje się, że działalność koleżanki po fachu nie pasuje dawnej gwieździe TVP. Panie przez długi czas razem pracowały w Telewizji Polskiej i teraz znów są w tej samej sytuacji. Nie tak miało być? Plotkuje się, że Holecka chciała grać w "Dzisiaj" pierwsze skrzypce.

Nie jest tajemnicą, że Danusia lubi grać na siebie. A teraz będzie musiała dzielić program z inną byłą gwiazdą TVP. W TVP ją tolerowała, bo tam było kilku prowadzących. Tu miała być najważniejsza. Poza tym Lewandowska ma dostać jeszcze jakiś autorski program, więc będzie trochę odciągała uwagę widzów od Holeckiej. Da się wyczuć, że, delikatnie mówiąc, nie pała wielką sympatią do Edyty Lewandowskiej. Jest do niej bardzo zdystansowana. Jak kogoś bardzo lubi, to o nim mówi jak ciocia o swoim ulubionym kuzynie. A w tym przypadku... wieje chłodem. Wszyscy się zastanawiają teraz, jak to się dalej potoczy. Na razie Danusia wyczuwa teren i czeka na rozwój sytuacji - zdradził informator Plotka.