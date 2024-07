Nie żyje syn Holeckiej. Tak go pożegnała. Wzruszające słowa pojawiły się na wieńcu

Co za stroje!

Danuta Holecka pożegnała swojego syna 15 lipca 2024 r. Julian w czerwcu celebrował 31. urodziny, niespełna miesiąc później ciało młodego lekarza znaleziono w jego mieszkaniu. To był szok dla rodziny. Informacja o śmierci Juliana Dunina-Holeckiego trafiła do mediów w dniu pogrzebu, który odbył się w Warszawie. Wówczas nie mówiono o przyczynie zgonu syna dziennikarki.

Nie żyje syn Danuty Holeckiej. Jaka była przyczyna zgonu?

Dzień później ujawniono, że mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych - chorował. Ze słów rzecznika prokuratury wynika, że to najbliżsi znaleźli ciało Juliana.

- Do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów w Warszawie wpłynęły materiały postępowania prowadzonego przez policję w tej sprawie w związku z ujawnieniem przez członków rodziny zwłok zmarłego w miejscu zamieszkania. Przeprowadzono oględziny z miejsca ujawnienia zwłok i oględziny zwłok, których brał udział prokurator. Po przesłuchaniu członków rodziny i po dokonaniu wywiadu, co do stanu zdrowia zmarłego, prokurator odstąpił od przeprowadzenia sekcji zwłok w przedmiotowej sprawie. Zmarły wcześniej chorował - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Pogrzeb Juliana Dunina-Holeckiego. Tak wygląda grób

31-latka, jednego z synów bliźniaków Danuty Holeckiej, pochowano na warszawskim na Cmentarzu Służewskim Starym, a wcześniej pożegnano w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza w Warszawie. Bliscy zmarłego prosili, aby nie kupować kwiatów, a zamiast tego przekazać datki na cel charytatywny. W kościele wystawiono nawet specjalną puszkę.

Jednak żałobnicy i tak zalali grób Juliana wieńcami. Pojawiły się kwiaty od Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło, pracowników Gazety Polskiej i Telewizji Republika, a także koleżanek i kolegów z pracy ortopedy.

Grób syna Danuty Holackiej. Napis na wieńcu od rodziców łamie serce

Miejsce pochówku mężczyzny zostało całkowicie przykryte wiązankami kwiatów, ale jedna z nich sprawia, że do oczu napływają łzy. Mowa o wieńcu, który na grobie złożyli rodzice Juliana. Kwiaty zostały ozdobione szarfą z napisem: "Kochanemu Juleczkowi Mama i Tata". Te proste słowa łamią serce i wiele mówią o tym, co łączyło Holeckich z ukochanym dzieckiem.

