Dramatyczne okoliczności śmierci syna Danuty Holeckiej. Prokurator wyjawia całą prawdę!

Syn Danuty Holeckiej nie żyje. Okoliczności śmierci Juliana Dunina-Holeckiego

Wiadomość o tym że nie żyje syn Danuty Holeckiej media podały w poniedziałek, 15 lipca. Tego dnia odbył sie też pogrzeb Juliana Dunina-Holeckiego. Teraz prokuratora w rozmowie z "Super Expressem" podała dramatyczne okoliczności śmierci mężczyzny. - Do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów w Warszawie wpłynęły materiały postępowania prowadzonego przez policję w tej sprawie w związku z ujawnieniem przez członków rodziny zwłok zmarłego w miejscu zamieszkania. Przeprowadzono oględziny z miejsca ujawnienia zwłok i oględziny zwłok, których brał udział prokurator. Po przesłuchaniu członków rodziny i po dokonaniu wywiadu, co do stanu zdrowia zmarłego, prokurator odstąpił od przeprowadzenia sekcji zwłok w przedmiotowej sprawie. Zmarły wcześniej chorował - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Wszystko wskazuje na na to, że syn Danuty Holeckiej zmarł z przyczyn naturalnych.

Pogrzeb syna Danuty Holeckiej. Byli m.in. Anna Popek i Marek Suski

Julian Dunin-Holecki był jednym z synów bliźniaków prezenterki TV Republika. Pracował jako lekarz w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. W jego pogrzebie uczestniczyli nie tylko najbliżsi, lecz także osoby z pierwszych stron gazet. Na cmentarzu pojawili się m.in. poseł PiS Marek Suski i była gwiazda TVP Anna Popek. Dziennikarka nie chciała mówić o tragedii, która spotkała Danutę Holecką. - Nie jestem upoważniona do tego, by udzielać informacji w sprawie syna koleżanki. Rodzina poprosiła uczestników pogrzebu o dyskrecję, więc uszanuję ich wolę - powiedziała "Super Expressowi".

Śmierć Juliana Dunina-Holeckiego to nie tylko wielka tragedia rodzinna, lecz także ogromna strata dla szpitala, w którym pracował zmarły lekarz. - Odejście każdego człowieka to ogromna strata dla bliskich, dla współpracowników, a w tej konkretnej sytuacji także dla pacjentów wszystkich ośrodków, z którymi Doktor współpracował - powiedział nam rzecznik szpitala bródnowskiego Piotr Gołaszewski.

