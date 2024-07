Prezenter TV Republika przerwał program i zwrócił się do Danuty Holeckiej. Łzy same cisną się do oczu

TV Republika, w której Danuta Holecka pracuje po zwolnieniu z TVP, nie zapomniała o swojej dziennikarce w tragicznych chwilach. W poniedziałek 15 lipca 2024 roku Holecka pożegnała swojego 31-letniego syna, Juliana Dunin-Holeckiego. Prezenter programu newsowego "Dzisiaj" w pewnym momencie na wizji przerwał wszystko i zwrócił się wprost do pogrążonej w żałobie koleżanki. Trudno było powstrzymać łzy.