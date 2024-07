Synów Danuty Holeckiej łączył nie tylko szpital. Prowadzili razem biznes. Teraz wszystko runęło

Nieprawdopodobne, ile waży dziewczyna Marcina Hakiela! Konkretna liczba. Co ona je?!

Synowie Danuty Holeckiej prowadzili razem biznes. Po śmierci Juliana nie wiadomo, co dalej

Danuta Holecka jest pogrążona w głębokiej żałobie. W poniedziałek 15 lipca 2024 roku dziennikarka wraz z rodziną odprowadziła syna na miejsce pochówku. Okazało się, że Julian Dunin-Holecki zmarł niespodziewanie. Jeszcze dzień przed jego śmiercią mama pracowała przed kamerą i nic nie zapowiadało tragedii.

Co łaczyło synów Danuty Holeckiej?

Julian i Stefan Dunin-Holecki urodzili się 16 czerwca 1993 r. Stefan był o dwie minuty starszy od brata bliźniaka. Danuta Holecka wspominała, że choć synowie mają odmienne charaktery i upodobania, łączyły ich ważne, życiowe sprawy. Julian i Stefan zostali lekarzami i przez jakiś czas pracowali nawet w jednym szpitalu, w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Obaj synowie Danuty Holeckiej wybrali także identyczną specjalizację, ortopedię. Okazuje się, że połączyło ich jeszcze coś bardzo ważnego - wspólny biznes. Co teraz stanie się dobrze prosperującym sklepem medycznym na warszawskiej Sadybie?

Informację z Krajowego Rejestru Sądowego na temat działalności braci Dunin-Holeckich jako pierwszy podał "Plotek.pl". Synowie Danuty Holeckiej zarejestrowali swój sklep medyczny 15 maja 2023 roku. Julian Dunin-Holecki był prezesem zarządu spółki, a jego brat Stefan wiceprezesem.

Pracownicy sklepu medycznego braci Dunin-Holeckich byli obecni na pogrzebie szefa. 15 lipca 2024 roku złożyli na jego grobie piękny wieniec.

Co zdradziła Holecka o swoich synach

Danuta Holecka rzadko dzieliła się z mediami informacjami na temat swojego prywatnego życia. Wiadomo, że jeden z jej synów, niedługo po narodzinach został zakażony gronkowcem, a życie uratował mu sprzęt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Holecka nie raz dziękowała za to Jerzemu Owsiakowi. Dziennikarka jakiś czas temu dała się też namówić na to, aby opowiedzieć jak bardzo podobni i niepodobni do siebie są jej synowie.

- Fizycznie są podobni, choć Stefek, starszy o dwie minuty, jest trochę potężniejszy. Charakterami się różnią, inaczej się też ubierają. Stefek woli rzeczy luźne, a Julek obcisłe. Pierwszy jest bardzo pracowity, solidny, a drugi, dopiero jak ma nóż na gardle, to zakasuje rękawy mówiła o swoich synach Danuta Holecka w "Dobrym tygodniu".

Jesteśmy pewni, że Stefan Dunin-Holecki nie zawiedzie zmarłego brata i będzie dbał o ich wspólne dzieło. Rodzinie składamy najszczersze kondolencje z powodu wielkiej straty syna, brata i męża.

