Co za stroje!

Muzyczny QUIZ. Podajemy utwór, a ty starasz się dopasować do niego wykonawcę

Danuta Holecka 9 lipca 2024 r. straciła dziecko. Tragicznie zmarł jeden z dwóch synów dziennikarki Julian Dunin-Holecki. Młody lekarz ortopeda miał tylko 31 lat i całe życie przed sobą. Pozostawił nie tylko załamanych rodziców, ale też żonę, z którą jeszcze w lipcu miał świętować 5. rocznicę ślubu. Wszystkie rodzinne plany zmieniła śmierć Juliana. Ta niewyobrażalna strata odbiła się na pracy Danuty Holeckiej, która nagle zniknęła z anteny.

Zobacz także: Tak wygląda grób syna Danuty Holeckiej. Ktoś zostawił dziwną kartkę

Danuta Holecka nie pojawia się na wizji w Telewizji Republika

Zaledwie dzień przed śmiercią Juliana gwiazda TVP, a później Telewizji Republika uśmiechała się do widzów z ekranów telewizorów. Poprowadziła wieczorne wydanie "Dzisiaj", nic nie zwiastowało nadchodzącego dramatu. To właśnie wtedy, 8 lipca, po raz ostatni pokazała się na wizji. Zniknęła z dnia na dzień, co mogło zastanowić widzów, którzy nie zobaczyli Holeckiej również podczas kolejnych codziennych wieczornych wydań programu informacyjnego.

Dopiero tydzień później do wiadomości publicznej podano informację o śmierci Dunina-Holeckiego i pogrzebie mężczyzny, który odbył się 17 lipca. Od tamtego momentu dziennikarka unika kontaktu z mediami, nie wypowiada się publicznie.

Zobacz także: Holecka jest bardzo religijna. Jej syn szybko wziął ślub kościelny

Kto zastąpił Holecką w Telewizji Republika?

Holecka jest w żałobie. Jej współpracownicy, na przykład Anna Popek, pojawili się na pogrzebie Juliana. Inni przesłali wieńce i kondolencje. Jednak Telewizja Republika musi działać dalej mimo rodzinnych dramatów pracowników. Dlatego od 9 lipca Holecka jest zastępowana w "Dzisiaj". Przez kogo?

Na miejsce Holeckiej wyznaczono Adriana Boreckiego. To on prowadził "Dzisiaj", gdy okazało się, że dziennikarka musi chwilowo odejść z pracy. Gospodarzem kolejnych wydań był też Jacek Sobala.

Co dalej z Holecką w Telewizji Republika?

56-letnia dziennikarka obecnie nie wraca do pracy. Spędza czas z rodziną. - Liczymy, że [wróci - przyp. autora] bardzo szybko, jednak to jest jej decyzja i nie będziemy na nią naciskać – mówi "Super Expressowi" Tomasz Sakiewicz, prezes Telewizji Republika.

- Danusia w tej ciężkiej sytuacji może liczyć na wszystkich, którzy ją znają i pamiętają, bo wiedzą, jak blisko była i jest ze swoimi dziećmi - dodał Samuel Pereira.

Zobacz także: Danuta Holecka pochowała syna. Wiadomo, kim był 31-latek

Kim jest Adrian Borecki?

Adrian Borecki, podobnie jak Danuta Holecka, działał w TVP. Przygotowywał materiały dla "Wiadomości", prowadził też boczne wydania programu. W styczniu przeszedł do Republiki. Na ten sam ruch zdecydowali się Michał Rachoń czy Miłosz Kłeczek.

Kim jest Jacek Sobala?

Jacek Sobala to doświadczony 64-letni dziennikarz, który przez długi czas związany był z radiem. Od 2019 r. pracuje dla Telewizji Republika. Prywatnie był mężem Małgorzaty Pieńkowskiej, gwiazdy "M jak miłość". Małżonkowie rozwiedli się niemal 20 lat temu.

Zobacz naszą galerię. Danuta Holecka straciła ukochane dziecko. To, co znalazło się na jego grobie, łamie serce