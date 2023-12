Gwiazdor TVP przebił się na 30 sekund na antenę TVP. Zdyszany wygłosił mowę, zanim go zdjęli

Jarosław Kret wróci do TVP!? Do "Wiadomości" ma dołączyć była gwiazda TVN24

TVP Info nie działa - sygnał telewizyjny został wyłączony w środę, 20 grudnia, około godziny 11:18. Wcześniej nowy rząd z premierem Donaldem Tuskiem na czele poinformował o tym, że zostały odwołane zarządy Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. TVP, PAP i Polskie Radio mają nowe zarządy. Jeszcze wcześniej, 19 grudnia, Sejm przyjął uchwałę dotyczącą głębokich zmian w mediach publicznych, tak, by - jak przekonywali pomysłodawcy - wyplenić z nich "propagandę PiS". 20 grudnia zniknął nie tylko kanał TVP Info (przekierowuje on na TVP, gdzie leci serial), lecz także serwis internetowy TVP.info. Tymczasem o godz. 12:00 nie zostały wyemitowane Wiadomości TVP, tak jak miało to miejsce zazwyczaj. Po godzinie 12:00 TVP udało się jednak puścić 30-sekundowy sygnał ze studia Agrobiznesu. Na ekranie pojawił się gwiazdor stacji, Adrian Borecki, który zdyszany zdążył wypowiedzieć parę słów, zanim go zdjęto.

Adrian Borecki poinformował widzów TVP, że musi przerwać Agrobiznes i rozpoczyna specjalne wydanie Wiadomości TVP, które "będą nadawać do samego końca".

- Dokładnie o godz. 11:18 z niewiadomych nam przyczyn wyłączony został sygnał TVP Info. Wiadomości miały rozpocząć się również punktualnie o godzinie 12:00, ale nie rozpoczęły się normalnie. Tego jeszcze w polskiej historii nie było, zostały po prostu chyba przejęte polskie media - powiedział Adrian Borecki, zanim zdjęto go z anteny TVP.

Nie wiadomo, co dalej z TVP. Będziemy trzymać rękę na pulsie.

