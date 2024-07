Są wieści ze szpitala, w którym pracował syn Danuty Holeckiej. Tak Julian Dunin-Holecki traktował pacjentów

Co za stroje!

Muzyczny QUIZ. Podajemy utwór, a ty starasz się dopasować do niego wykonawcę

Niezbadane są wyroki boskie. 9 lipca grono aniołów powiększył Julian Dunin-Holecki, który już za życia był prawdziwym aniołem w lekarskim kitlu. Był bardzo oddany pacjentom i nikogo nie zostawił bez pomocy. - Odejście każdego człowieka to ogromna strata dla bliskich, dla współpracowników, a w tej konkretnej sytuacji także dla pacjentów wszystkich ośrodków, z którymi doktor współpracował… Zespół stracił serdecznego kolegę. To dla wszystkich duży cios – mówi „Super Expressowi” Piotr Gołaszewski, rzecznik prasowy Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Syn Danuty Holeckiej pracował równolegle także w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu oraz w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Tak pacjenci wyrażali się o doktorze Holeckim

Doktor Julian Holecki cieszył się bardzo dobrą opinią wśród pacjentów. Chwalili go za profesjonalizm i empatię. W Internecie nie brakuje komentarzy od osób, które leczył. Na portalach, gdzie opinie wystawia się specjalistom z różnych dziedzin, Holecki miał najwyższe noty. Tak oceniali go pacjenci: „Świetny lekarz. Bardzo profesjonalne podejście do pacjenta, ogromna wiedza i bardzo miła osobowość. Po operacji wszystko dokładnie zostało mi wyjaśnione i przekazane odnośnie dalszej rehabilitacji. Oby jak najwięcej takich medyków. Gorąco polecam” – napisał pan Dariusz na stronie Świata Przychodni. „Super lekarz, super człowiek. Czułam się w pełni zaopiekowana. Aby więcej takich lekarzy” – podsumowała pani Ania. „Świetny ortopeda i znakomity profesjonalista” – taką opinie wydał natomiast pan Tomasz.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda grób syna Danuty Holeckiej.

QUIZ Dzień Ojca. Najsłynniejsi ojcowie w serialach TVP. M jak miłość, Na dobre i na złe, Klan Pytanie 1 z 18 Marek (w tej roli Kacper Kuszewski) to ojciec Mateusza w serialu: M jak miłość Na dobre i na złe Klan Dalej