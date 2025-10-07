Kuba Wojewódzki po kilku medialnych związkach ukrywa ukochaną

Kuba Wojewódzki (62 l.) od lat obecny jest w polskim show-biznesie i robi wszystko, by o nim nie zapomniano. Wzbudza zainteresowanie nie tylko swoimi medialnymi (często bardzo kontrowersyjnymi) wypowiedziami, ale także życiem prywatnym, a zwłaszcza miłosnym. Pierwszą słynną partnerką samozwańczego króla TVN, była Anna Mucha (45 l.).

Gwiazda "M jak miłość" i Kuba Wojewódzki byli parą w latach 2003-2007. Ich związek przyciągał uwagę mediów ze względu na sporą różnicę wieku. Po rozstaniu pozostali w przyjacielskich relacjach, a w życiu gwiazdora pojawiły się kolejne znane panie, w m.in. Natalia Lesz, Dominika Zasiewska czy Sara Faraj. Dużo mówiło się również o jego związku z Renatą Kaczoruk (39 l.). Ta relacja przetrwała pięć lat.

Później Wojewódzki był widywany u boku innej ciemnowłosej piękności. Z młodszą o prawie 30 lat Anną Markowską (33 l.) spotykał się przez dwa lata. Nie brakowało złośliwych komentarzy, że ich związek jest ustawką.

Po rozstaniu z uczestniczką "Top Model" Kuba Wojewódzki zaczął bardziej chronić swoje życie osobiste. Sam mówił o sobie, że jest wiecznym kawalerem i nie jest stworzony do zakładania rodziny.

Ja jestem permanentnym singlem z wyboru. Nie dlatego, że ciągle źle wybieram, tylko dlatego, że ten rodzaj singielstwa daje ci niezwykłe walory swobody – życiowej, obyczajowej. Ja dzisiaj jestem tu, a za dwa dni mogę być na drugim końcu świata. I to upaja, do tego człowiek się przyzwyczaja… Ja nie jestem długodystansowcem, ale to też ma swoje plusy. Pewnie ma też minusy, ale te minusy nie przykrywają nam plusów - mówił jakiś czas temu w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Kuba Wojewódzki wziął ślub! Pokazał obrączkę!

Wygląda na to, że w końcu znalazła się kobieta, która zdołała go przekonać do małżeństwa. Od pewnego czasu Wojewódzki pozwala sobie na komentarze, które nie pozostawiają wątpliwości, że nie jest już singlem. Nie zdecydował się jednak nigdy na pokazanie twarzy swojej ukochanej ani nawet sylwetki ukochanej. Na jednym ze zdjęć na Instagramie widoczna była jedynie ręka tajemniczej kobiety.

W ubiegłym tygodniu w podcaście "WojewódzkiKędzierski" gościli Agnieszka Kaczorowska (33 l.) i Marcin Rogacewicz (45 l.). Podczas rozmowy Kuba przelotnie wspomniał o swojej partnerce.

Z kolei w najnowszym odcinku swojego programu zdobył się na kolejną rewelację. Jego gościem po raz kolejny będzie Marcin Rogacewicz, a obok niego zasiądą idole nastolatek - Wersow i Friz. Para influencerów niedawno wzięła ślub, a relację z wydarzenia pokazali nie na Instagramie, ale na ekranach kin.

Ślub stał się głównym tematem odcinka. W ramach zapowiedzi programu ukazał się fragment, w którym Friz mówi starszemu koledze, że sam powinien kogoś poślubić. Wtedy Kuba Wojewódzki podniósł dłoń i pokazał lśniącą na palcu obrączkę! W studiu rozbrzmiały oklaski, a zaskoczeni goście pogratulowali "królowi TVN-u". 62-latek zapewnił, że naprawdę jest po ślubie.

Uważni fani już parę tygodni temu dopatrzyli się ślubnej obrączki na jednym z instagramowych zdjęć. Złoty krążek Wojewódzki miał również podczas jednego z wrześniowych odcinków swojego show. Jednak dopiero teraz po raz pierwszy powiedział o ślubie publicznie.

