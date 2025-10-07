Gwiazda "Top Model" wzięła ślub z ukochaną! Panie pokazały piękne zdjęcia ze ślubu!

Aleksandra Kalita
2025-10-07 21:38

Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska od kilku dni mogą nazywać się żoną i... żoną! Panie wzięły ślub w otoczeniu najbliższych, a na Instagramie odsłoniły kulisy uroczystości, która odbyła się w malowniczej Toskanii. Uśmiechy nie schodziły im z twarzy!

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska wzięły ślub! Pokazały zdjęcia!

Agnieszka Skrzeczkowska zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Top Model". Na castingu pojawiła się u boku swojej ukochanej, zawodniczki MMA, Karoliny Brzuszczyńskiej. Ich otwartość na temat swojej relacji przyciągnęła uwagę i uznanie, promując większą akceptację i zrozumienie dla osób nieheteronormatywnych w Polsce. Programu TVN nie wygrały, ale stały się twarzami polskiej społeczności LGBT+. W mediach społecznościowych chętnie pokazują swój związek. 

Wystąpiły również w show Netflixa "Love Never Lies". Panie nie ukrywały, że marzą o ślubie, a po zakończeniu programu zaczęły przygotowania do wymarzonego dnia. Kolejne kroki relacjonowały na kanale na YouTube "Power Girls". Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska stanęły na ślubnym kobiercu na początku października!

Panie powiedziały sobie "tak" w obecności rodziny i przyjaciół. Uroczystość odbyła się w malowniczej Toskanii, gdzie wcześniej się zaręczyły. Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska na Instagramie pokazały kulisy ślubu.

Nie da się tego opisać słowami, ale wszystko było dokładnie tak, jak sobie wymarzyłyśmy. Rodzina, przyjaciele, śmiech, łzy wzruszenia i my, prowadzone przez naszych ojców do ołtarza, przepiękne miejsce, idealna pogoda i wymarzone suknie od Patrycji Kujawy. To był najpiękniejszy dzień naszego życia. Jesteśmy wdzięczne, że mamy tak cudownych ludzi wokół siebie - napisały pod relacją z ceremonii. 

Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska planują powiększenie rodziny

Wiosną ubiegłego roku w rozmowie z "Super Expressem" wyznały, że marzą o powiększeniu rodziny. Mają nadzieję, że w przyszłości będą mogły wspólnie wychować potomstwo.

Chcemy mieć dzieci. Już nawet mamy tę kwestię ustaloną. Wpadłyśmy na taki pomysł, że Karolina urodzi dziecko z mojej komórki jajowej, więc to będzie nasze wspólne dziecko, które ona będzie nosić pod sercem, ale będzie miało moje geny. Natomiast ojca wybierzemy razem z banku nasienia. Na pewno będzie to ktoś obcy… Być może w przyszłości sytuacja się odwróci i wtedy to ja urodzę dziecko z komórki jajowej Karoliny - wyznała Agnieszka Skrzeczkowska.

