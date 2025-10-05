Sensacyjny ślub celebrytek z TV! Skrzeczkowska i Brzuszczyńska już po ceremonii. "Tak" powiedziały sobie w Toskanii

Tęczowy wybuch miłości na ślubie Agnieszki i Karoliny

Gdy Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska zostały żonami, nad ich głowami wystrzeliły race w barwach tęczy, tworząc spektakularny pokaz na niebie. Symboliczny gest stał się manifestem ich uczucia i wolności, a nagrania z tego momentu obiegły internet, zdobywając setki tysięcy polubień. „Najpiękniejszy ślub roku” – komentowali internauci.

Obie panny młode olśniły w białych sukniach. Karolina wybrała kreację dopasowaną, z koronkowymi detalami, podkreślającą jej sylwetkę, Agnieszka z kolei postawiła na romantyczną suknię z bufiastymi rękawami. Obie miały także długie welony i piękne bukiety. Razem wyglądały jak z bajki.

Panie Skrzeczkowskie i ich plan na rodzinę

Para nie ukrywa, że myśli już o powiększeniu rodziny. W rozmowie z Super Expressem Agnieszka Skrzeczkowska wyznała:

Chcemy mieć dzieci. Już nawet mamy tę kwestię ustaloną. Wpadłyśmy na taki pomysł, że Karolina urodzi dziecko z mojej komórki jajowej, więc to będzie nasze wspólne dziecko, które ona będzie nosić pod sercem, ale będzie miało moje geny. Natomiast ojca wybierzemy razem z banku nasienia. Na pewno będzie to ktoś obcy… Być może w przyszłości sytuacja się odwróci i wtedy to ja urodzę dziecko z komórki jajowej Karoliny.

Ich marzenie o dziecku to kolejny krok w drodze ku wspólnemu życiu, a dom, który urządziły, ma stać się idealnym gniazdkiem dla przyszłej rodziny. Piękna posiadłość z dużym ogrodem, pełnym zieleni i światła, jest ich wspólną dumą.

Wspólnie budujemy oazę spokoju, miejsce pełne ciepła, szczęścia i miłości

– pisała swego czasu Karolina na Instagramie. W sieci można zobaczyć zdjęcia zarówno wnętrz, jak i ogrodu – wszystko robi ogromne wrażenie i pokazuje, że celebrytki stworzyły sobie luksusowe, ale pełne serca miejsce do życia.

Życzymy pięknego wspólnego życia. Gratulacje!!!