Uczestniczki show TVN od lat są parą. Teraz planują ślub i dziecko

W programie "Top Model", Karolina i Agnieszka wyróżniły się nie tylko swoimi umiejętnościami i charyzmą, ale także jako para, co było jednym z wyjątkowych elementów dziewiątej edycji show TVN. Ich otwartość na temat swojej relacji przyciągnęła uwagę i uznanie, promując większą akceptację i zrozumienie dla osób nieheteronormatywnych w Polsce. Panie do dziś są w szczęśliwym i zgodnym związku. Wiosną, w rozmowie z Super Expressem opowiadały o tym, że planują dziecko.

- Chcemy mieć dzieci. Już nawet mamy tę kwestię ustaloną. Wpadłyśmy na taki pomysł, że Karolina urodzi dziecko z mojej komórki jajowej, więc to będzie nasze wspólne dziecko, które ona będzie nosić pod sercem, ale będzie miało moje geny. Natomiast ojca wybierzemy razem z banku nasienia. Na pewno będzie to ktoś obcy… Być może w przyszłości sytuacja się odwróci i wtedy to ja urodzę dziecko z komórki jajowej Karoliny - wyznała Agnieszka Skrzeczkowska.

Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska planują dziecko

Teraz te plany nabrały jeszcze bardziej konkretnego wymiaru, bo kobiety wybrały już potencjalne kliniki, w których zrealizują marzenie o dziecku.

- Na razie mamy wybrane dwie kliniki, do których się odzywałyśmy. I tyle. Jesteśmy na etapie rozmów. Wybieramy, w której będzie dla nas dogodniej. Bo jedna jest trochę bliżej, druga jest trochę dalej. (...) Jeszcze gdzieś zastanawiamy się, czy wcześniej nie wcisnąć ślubu, więc dzieje się - relacjonowala Agnieszka w niedawnej rozmowie z dziennikarką Jastrząb Post.

Wygląda więc na to, że wkrótce możemy spodziewać się romantycznej ceremonii. Tym bardziej, że Agnieszka i Karolina skończyły już urządzać swoje wspólne gniazdko. Piękny dom z dużym ogrodem to miejsce idealne do wychowywania dziecka.

"Wspólnie budujemy oazę spokoju, miejsce pełne ciepła, szczęścia i miłości" - pisała jakiś czas temu Karolina na Instagramie. W naszej galerii możecie zobaczyć zdjęcia kobiet oraz wnętrza ich domu. Zdecydowanie robią wrażenie.

Czym się zajmują Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska?

Karolina Brzuszczyńska, znana również jako "Way of Blonde", jest influencerką, youtuberką, tiktokerką i zawodniczką MMA. Na swoich kanałach dzieli się treściami związanymi z życiem codziennym, podróżami, modą. Jej działalność w mediach społecznościowych skupia się też na szerzeniu pozytywnego wizerunku osób LGBTQ+ oraz edukacji w zakresie praw człowieka i tolerancji.

Agnieszka Skrzeczkowska jest modelką, ale również angażuje się w działania na rzecz społeczności LGBTQ+. Wspólnie z Karoliną tworzy treści w mediach społecznościowych, które mają na celu wspieranie akceptacji i równości.

