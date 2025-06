Córka Pawła Golca na koncercie TVP! Maja zaśpiewała ze znanymi gwiazdami. Dała radę? Internauci komentują

Łukasza czy Pawła Golców nikomu przestawiać nie trzeba. Niedawno na muzyczne salony wkroczyła kolejna osoba z rodziny Golców. Maja ma 21 lat i od kilku śpiewa. A prywatnie jest córką jednego z założycieli popularniej Golec uOrkiestry.

W czerwcu Maja pojawiła się w Ostródzie na koncercie "Wyspa dzieci - muzyczni spadkobiercy 2 plus 1" emitowanym przez Telewizję Polską. Zaśpiewała ze znanymi gwiazdami. Jak wypadła? Internauci komentują.

Podczas muzycznego hołdu złożonego Elżbiecie Dmoch zaśpiewali m.in. Andrzej Piaseczny, Halina Mlynkova, Kayah czy Ania Rusowicz. Występ z takimi gwiazdami - utalentowanymi i szalenie popularnymi od lat, a nawet dekad - to wielkie wyróżnienie dla młodej i jeszcze niezbyt znanej Mai Golec.

21-latka śpiewa, nagrywa i promuje się w sieci, bywa też zapraszana do programów telewizyjnych. Choć wciąż daleko jej do sławy, jaką zyskali jej tata i stryj, będąc w podobnym wieku, może liczyć na pomoc rodziny. Bracia Golec od dawna wspierają piosenkarkę i cieszą się z jej sukcesów. Maja oczywiście bywa posądzana o korzystanie z przywilejów, jakie daje rozpoznawalne nazwisko.

Bycie na świeczniku, gdy ma się tak sławnego ojca, nie jest łatwe. Ale Maja nie chce wypierać się rodziny ani porzucić znanego nazwiska.

To jest mój tata, to jest mój wujek, to jest moja najbliższa rodzina. Są w branży wiele, wiele lat, pracowali na to, co teraz mają, jaką muzykę tworzą, ile mają ludzi, którzy ich wspierają i słuchają. I dzięki temu ja po prostu mogę też poznać ten świat z zupełnie innej perspektywy. Mogę się poradzić. Ja jestem dumna, że mogę czerpać od osób, które tyle lat już to robią. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła się odciąć od mojego taty, cioci, wujka, całej rodziny - podkreśliła Maja Golec w rozmowie z TVN-em.