Krzysztof Rutkowski szczery do bólu! Mówi o zabiegach na swojej twarzy. "Ja się tego nie wstydzę"

Co się stało?

Bracia Golec po stracie matki: „Czytanie dokumentów trwało kilka godzin”

Choć zespół Golec uOrkiestra kojarzy się z radością i góralską energią, ostatnie miesiące były dla jego liderów wyjątkowo trudne. Śmierć ukochanej mamy poruszyła nie tylko rodzinę, ale i fanów. Pożegnanie było wzruszające, a wspomnienia o Irenie Golec – pełne szacunku i miłości:

Żegnaj Kochana Mamusiu… Dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twój trud i poświęcenie, za każde Twoje słowo i wiarę, której nieustannie nam dodawałaś. Dziękujemy za Twój piękny uśmiech, za miłość do muzyki, którą w nas zaszczepiłaś i za każdą Twoją modlitwę.

Zaraz po pogrzebie pojawiła się jednak konieczność uporządkowania spraw spadkowych. Irena Golec nie zostawiła testamentu, więc cały proces musiał przebiec zgodnie z przepisami prawa spadkowego. Jak się okazuje, nawet w zgranej rodzinie nie wszystko dzieje się błyskawicznie.

Choć czytanie dokumentów trwało kilka godzin, każda czynność musiała być dobrze przemyślana. Ważne, by zrobić to raz, a porządnie – bo te dokumenty zostaną z nami na zawsze

– powiedział Łukasz Golec w rozmowie z „Faktem”.

Zobacz też: Paweł Golec wspomina papieża Franciszka. "Uścisk dłoni, śpiew, błogosławieństwo"

Bez konfliktów i bez dramatów. „Każdy coś odziedziczył”

Na szczęście, mimo potencjalnych trudności, bracia Golec – Paweł, Łukasz, Rafał i Stanisław – nie wdali się w żadne spory.

Tutaj absolutnie panuje pełna zgoda między nami. Każdy z nas coś odziedziczył i wszyscy są zadowoleni

– dodał Łukasz. Majątek po Irenie Golec obejmował głównie działki i nieruchomości. Jak zaznaczyli bracia, bardziej niż na wartości materialnej zależało im na zachowaniu jedności i wzajemnego szacunku.

Irena Golec była nie tylko matką słynnych muzyków, ale też osobą, która wspierała ich od samego początku kariery. Bracia wielokrotnie wspominali, że to dzięki niej mają „góralską twardość” i poczucie tożsamości, które do dziś słychać w ich muzyce. Dokumenty to jedno – ale pamięć o mamie zostaje z nimi na zawsze.

Zobacz: Golcowie pokazali dwóch starszych braci! Cała czwórka pożegnała mamę w programie Polsatu. "Miesiąc temu był pogrzeb"

Galeria: Tak się zmieniali bracia Golec. Łukasz i Paweł na zdjęciach sprzed lat

SE: Nie żyje Irena Golec. Bracia Golec są w żałobie. W sieci pojawił się łamiący serce wpis Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.