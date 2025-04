Julia Wieniawa "teleportuje się" do świata luksusu. Jej torebka jest warta więcej niż mieszkanie wielu Polaków

Jednymi z tych, którzy mieli zaszczyt osobiście spotkać papieża, są członkowie zespołu Golec uOrkiestra. W poruszającym Paweł Golec wpisie wraca pamięcią do chwil spędzonych z Franciszkiem – i nie kryje wzruszenia.

Te niezwykłe spotkania pozostaną na długo w naszych sercach! Uścisk dłoni samego Papieża Franciszka, wykonanie wspólnej fotografii, śpiewanie, granie oraz przyjęcie Jego błogosławieństwa było dla nas szczególnym przeżyciem.

– napisał, podzielił się tez zdjęciami z tych poruszających momentów.

Bracia Golec spotkali papieża Franciszka dwukrotnie

Do pierwszego spotkania doszło w 2016 roku, podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – wydarzenia, które na chwilę zmieniło oblicze Polski. Kolejne miało miejsce sześć lat później – w 2022 roku, na Placu św. Piotra w Rzymie, gdzie Golec uOrkiestra występowała podczas „Koncertu dla Pokoju” w ramach Festiwalu Psalmów Dawidowych.

Papież nie tylko przyjął artystów na audiencji – udzielił im również osobistego błogosławieństwa, życząc, aby wydarzenie „sprzyjało projektom i intencjom braterstwa oraz zgody”. Dla muzyka były to momenty pełne wzruszeń i duchowego uniesienia. To coś więcej niż występ – to doświadczenie głęboko osobiste, które zostaje z człowiekiem na zawsze.

W duchu tych przeżyć i przesłania, dosłownie kilka dni temu zespół Golec uOrkiestra wydał wyjątkową płytę z Psalmami Dawidowymi, by – jak sami podkreślają – pomóc fanom przygotować się duchowo do Świąt Wielkanocnych. To kolejny rozdział artystycznej drogi, która łączy muzykę z wartościami. Dziś, gdy świat żegna Franciszka, wspomnienia takich chwil zyskują nowy wymiar. I stają się – jak pisał sam Paweł Golec – cennym śladem „niezwykłych spotkań, które na zawsze zostaną w sercach”.

