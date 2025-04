Iwona Pavlović pokazała poruszające nagranie z papieżem Franciszkiem. Wideo powstało kilka godzin przed śmiercią Ojca Świętego

Wielka gwiazda dołącza do "Dzień dobry TVN". Mówią, że to transfer roku! Zajmie się nietypowymi tematami

Iwona Pavlović pokazała poruszające nagranie z papieżem Franciszkiem

Śmierć papieża Franciszka jest dla wszystkich ogromnym szokiem. Ojciec Święty zmarł o godzinie 7.35 w Wielkanocny Poniedziałek (21 kwietnia 2025 roku). Informację o śmierci papieża Franciszka przekazał o godz. 10.00 z kaplicy Domu Świętej Marty kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego kard. Kevin Farrell:

O 7.35 rano biskup Rzymu, Franciszek, powrócił do domu Ojca. Całe jego życie było poświęcone służbie Panu i Jego Kościołowi

- usłyszeliśmy w oficjalnym komunikacie. Świat pogrążył się w żałobie, a wiele znanych osób żegna się z Ojcem Świętym. W mediach społecznościowych polskie gwiazdy oddają hołd głowie Kościoła katolickiego. Nie brakuje wzruszających słów i zdjęć. Wśród osób, które postanowiły pożegnać papieża Franciszka jest również Iwona Pavlović. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się wyjątkowe nagranie, zrobione kilka godzin przed śmiercią duchownego.

Syn Pavlović spędził Wielkanoc w Watykanie. Jurorka pokazała wideo

Iwona Pavlović nie ma biologicznych dzieci. Tancerka jest jednak macochą dla trzech synów Wojciecha Oświęcimskiego, których traktuje jak własne pociechy. To właśnie nagranie wykonane przez jednego z synów męża Pavlović zamieściła na Instagramie. Okazuje się, że spędził on Wielkanoc w Watykanie, gdzie miał okazję zobaczyć papieża Franciszka dzień przed śmiercią. Ojciec Święty w Niedzielę Wielkanocną przejeżdżał w papamobile przez plac świętego Piotra i to właśnie wtedy syn Iwony Pavlović zdołał go uchwycić na filmiku.

Jeszcze wczoraj nasz syn miał zaszczyt i przyjemność być kilka metrów od Papieża Franciszka. Zdążył go pożegnać... Dzisiaj smutek wypełnia serca

- napisała jurorka z programu "Taniec z Gwiazdami" pod filmikiem.