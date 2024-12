Golcowie pokazali dwóch starszych braci! Cała czwórka pożegnała mamę w programie Polsatu. "Miesiąc temu był pogrzeb"

Taki list Sylwia Peretti znalazła na grobie syna. Łzy same cisną się do oczu

Tak wygląda dziś słynna "panna Krysia z turnusu trzeciego". Wszyscy do niej wzdychali

Bracia Golec pojawili się w programie śniadaniowym "Halo, tu Polsat", aby w rozmowie z Kasią Cichopek i Maciejem Kurzajewskim oddać honor zmarłej w październiku mamie. 85-latka odeszła tuż przed Świętem Zmarłych, a miesiąc temu została pochowana.

30 października Paweł Golec pisał na swoim instagramowym profilu:

Żegnaj Kochana Mamusiu… Dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twój trud i poświęcenie, za każde Twoje słowo i wiarę, której nieustannie nam dodawałaś. Dziękujemy za Twój piękny uśmiech, za miłość do muzyki, którą w nas zaszczepiłaś i za każdą Twoją modlitwę. Niech Twój góralski głos niesie się po niebiańskich halach! Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Odpoczywaj w pokoju.

Zobacz także: Nie żyje Irena Golec. Bracia Golec są w żałobie. W sieci pojawił się łamiący serce wpis

Golcowie stracili mamę. Przed rodziną pierwsze święta bez niej

Irena Golec od dawna chorowała, nie była w dobrej formie. Ale gdy jej się polepszało, bracia mieli nadzieję na to, że mama zostanie z nimi dłużej. Niestety, kobieta zmarła. Pozostawiła 4 synów, z których każdy już dawno szczęśliwie ułożył sobie życie prywatne. Wszyscy doskonale poradzili sobie także w zawodowym - cała czwórka współtworzy Golec uOrkiestrę.

Miesiąc temu był pogrzeb mamy. Kiedy wchodziliśmy na scenę w Operze Leśnej na Polsat Festiwal [...], my o tym wtedy nie wiedzieliśmy, ale Staszek miał telefon, że mama trafiła na OIOM. [...] Przez jakiś czas było bardzo źle, później na wakacje jej się poprawiło, wróciła do domu, już było super, no i przed Wszystkimi Świętymi... Jeszcze chodziła, w ogródku działała dzień wcześniej. Mama się położyła, pożegnała i rano już była tam - zdradził Łukasz w "Halo, tu Polsat", wskazując palcem w niebo. - Była wspaniałą osobą, kochaną, otwartą na ludzi, otwartą na pomoc. Nigdy nie zamykała się przed nikim. Ludzie ją szanowali. Lubiła imprezować, lubiła śpiewać, opowiadać gawędy. Człowiek o wielkim sercu.

Przez 49-letnimi Pawłem i Łukaszem oraz ich starszymi braćmi pierwsze święta bez mamy, która zaszczepiła im miłość do muzyki. A gdy bracia założyli zespół, to ona odpowiadała za handel ich pierwszymi kasetami!

Pierwsze płyty sprzedawałam na targu w Milówce, najpierw były kasety, a później płyty - opowiadała mama Golców w rozmowie z Beskid Live. - Cieszę się jako matka, choć w trudnych czasach byli wychowani. Mieli 13 lat, jak im ojciec zmarł, to się odbiło na psychice.

Zobacz także: Braci Golec jest aż 4! Mama wychowywała ich sama. "Trzymałam ich twardą ręką"

Bliźnięta Golec pokazali swoich starszych braci. Mało kto wie o tym, że też działają w zespole

Irena Golec samotnie wychowała aż 4 synów! Dwóch młodszych zrobiło ogromną karierę, ale Pawła i Łukasza nie byłoby na scenie muzycznej bez mamy i starszych braci. Ojciec Golców zmarł, gdy bliźniaki byli nastolatkami - mieli tylko 13 lat. Irena musiała więc sama zająć się rodziną, która nie należała do najmniejszych.

Całe życie pomagałam, ile mogłam. Łatwo nie było. Wszystko było na mojej głowie, trzymałam ich twardą ręką. Ale też w nich wierzyłam. Cieszy mnie, że obrali dobrą drogę - tak kobieta chwaliła synów w rozmowie z Pomponikiem.

Okazuje się, że miłość do muzyki w rodzinie Golców zaczęła się od mamy i przeszła na Rafała, a dopiero później, na Łukasza i Pawła. Młodzi Golcowie chłonęli każdą nutę na próbach licealnego zespołu starszego brata. Efekt był taki, że poszli do szkoły muzycznej.

W zasadzie to ja sprawiłem, że oni zdali do szkoły muzycznej. Trochę wbrew rodzicom to się stało - podsumował Rafał, który ma ważną rolę w Golec uOrkiestrze.

To on jest odpowiedzialny za teksty piosenek rodzinnego zespołu.

No Rafał, w głównej mierze, jest odpowiedzialny za teksty, ale pisząc tekst, już narzuca jakąś melodię, my później tę melodię aranżujemy, przerabiamy, ewentualnie dajemy swoją propozycję. Do wielu piosenek było kilka różnych melodii.

Golec uOrkiestra istnieje od ponad ćwierć wieku! W zespole działają i bracia, i ich żony.

Stanisław zajmuje się wizualizacjami na koncertach, wozi też sprzęt. Rafał jest menadżerem, autorem tekstów i muzykiem. My oczywiście gramy, piszemy, tworzymy. Ale są też żony nasze, które są oczywiście, absolutnym napędem, bo gdyby nie żony, to nas by też na pewno nie było w tym miejscu, w którym jesteśmy. Także wielkie brawa dla naszych żon! - usłyszeli widzowie show Polsatu.

Panowie dodali, że mimo tarć nawet nie myślą o emeryturze.

Wiadomo, jak się razem współpracuje, to są różnice zdań. Jest i kłótnia, jest godzenie, ale jesteśmy 25 lat razem, to też o czymś świadczy. (...) ciągniemy dalej, nie odpuszczamy, na przedwczesną emeryturę nie przechodzimy - mówili bracia.

Golec uOrkiestra wystąpi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów, która odbędzie się w Toruniu. W Telewizji Polsat impreza rozpocznie się 31 grudnia o godzinie 19:55.

Zobacz także: Bracia Golec dostali 1,5 mln zł od rządu. Wiemy, co naprawdę robili w czasie pandemii!

Zobacz więcej zdjęć. Bracia Golec - jest ich aż 4, a nie tylko 2. Pokazali się w "Halo, tu Polsat"

SE: Nie żyje Irena Golec. Bracia Golec są w żałobie. W sieci pojawił się łamiący serce wpis Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.