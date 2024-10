Nie żyje Irena Golec. Bracia Golec są w żałobie. W sieci pojawił się łamiący serce wpis

Na instagramowym profilu braci Łukasza i Pawła Golców, a właściwie na koncie ich zespołu pojawił się wpis, wobec którego nie da się przejść obojętnie. Muzycy, którzy tworzą Golec uOriestrę, stracili mamę. Kobieta odeszła 30 października, miała 85 lat.

Bracia postanowili pożegnać tę wyjątkową dla nich kobietę pamiątkowym wpisem.

Wpis został opublikowany na profilu Golec uOrkiestry i osobno na koncie Pawła Golca. Panowie napisali:

Żegnaj Kochana Mamusiu… Dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twój trud i poświęcenie, za każde Twoje słowo i wiarę, której nieustannie nam dodawałaś. Dziękujemy za Twój piękny uśmiech, za miłość do muzyki, którą w nas zaszczepiłaś i za każdą Twoją modlitwę. Niech Twój góralski głos niesie się po niebiańskich halach! Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Odpoczywaj w pokoju.

Bracia dodali imię i nazwisko mamy oraz dwie daty - urodzenia i śmierci: IRENA GOLEC 25.03.1939-30.10.2024. Kobieta w marcu świętowała 85. urodziny.

Wpis bracia opisali jako ostatnie pożegnanie.

Na uhonorowanie zmarłej w sieci zdecydowała się też Edyta Golec, żona Łukasza Golca.

Odeszła. Dzielna, silna, troskliwa Mama, która musiała być również ojcem kiedy Go zabrakło… Jej siła życia, wiara, determinacja, radość z małych rzeczy, góralska upartość (w pozytywnym słowa tego znaczeniu) są dziś dla mnie inspiracją! Dziękuję Ci Mamo, że tak pięknie wychowałaś swojego Syna, a mojego Męża. Pewnie w niebie będą mieć teraz z Tobą wesoło… Do zobaczenia po tamtej stronie… - napisała.

Edyta Golec jest żoną Łukasza od ponad 20 lat. Pobrali się w 2000 r. i doczekali trójki dzieci. Wokalistka aktywnie współtworzy zespół Golec uOrkiestra, który założyła razem z przyszłym mężem i jego bratem w 1998 r. Miała wtedy 21 lat.

Mama sławnych bliźniaków, którzy założyli Golec uOrkiestrę, urodziła się w 1939 r. Wydała na świat czwórkę dzieci - Łukasza, Pawła, Rafała i Stanisława. Rafał jest starszy od bliźniaków o 8 lat, a Stanisław aż o 12. Rodzeństwo zostało wychowane w tradycyjnym, góralskim domu.

Bliźniaki mają obecnie 49 lat, a ich bracia odpowiednio 57 i 61 lat. Bracia Golec pochodzą z Milówki. Wszyscy udzielają się w Golec uOrkiestrze i mają bardzo dobre relacje.

Poza tym, że jesteśmy rodziną, to jesteśmy też przyjaciółmi. Nasz zespół to nie tylko my dwaj, ale całe nasze rodziny. Moja żona gra z nami na scenie, żona brata zajmuje się naszą fundacją. Gdy zaczynaliśmy, jeden z naszych starszych braci i jego żona zostali naszymi menedżerami, drugi starszy brat komponuje. Ja cieszę się, że mogę pracować z bliskimi, bo rodzina zawsze była dla nas najważniejsza. I myślę, że nasza rodzina jest naszym największym sukcesem! - opowiadał Łukasz Golec w rozmowie z "Faktem".