Zastanawiające słowa Edyty Golec. Żona Łukasza Golca opuści go na scenie? Co dalej z Golec uOrkiestra?

Rany Julek! To, co Piotr Stramowski robił w wieku 17 lat, powala. Zachowało się zdjęcie!

Golec uOrkiestra nie zwalnia. Nowa płyta w przygotowaniu

Znakomita passa zespołu Golec uOrkiestra trwa w najlepsze. Zespół przygotowuje kolejną płytę, rozgrzewa publiczność na festiwalach, zapełnia sale koncertowe. Stacje radiowe wciąż chętnie emitują ich piosenki - są radosne i skoczne, często dowcipne, ale zawsze znakomicie wyprodukowane. Kto z nas nie nucił choć raz 'Lornetki", "Słodyczy" czy "Ścierniska". Muzycy podejmują także świetne współprace, jak ta Gromeem, by dotrzeć do jeszcze większej rzeszy fanów. Zespół właśnie pracuje nad kolejną płytą.

Festiwale, koncerty, nagrody. Edyta Golec zawsze ramię w ramię z mężem

W ostatnim czasie bracia Golcowie wraz zespołem gościli na dwóch dużych festiwalach, najpierw w Sopocie , gdzie podczas Sopot Superhit Festiwalu odebrali nagrodę za 25-lecie istnienia na polskiej scenie. Potem rozgrzewali publiczność na jubileuszowym festiwalu w Opolu. Skład zespołu liczy 9 osób. Największą rozpoznawalnością w zespole na pewno cieszą się bliźniacy. Zaraz obok nich na scenie zawsze stoi Edyta Golec - żona Łukasza Golca. To jedyna kobieta w zespole. W większości piosenek słyszymy jej głos oraz skrzypce. Edyta zawsze też przyciąga wzrok - znakomitymi stylizacjami, które zawsze zawierają folkowy element. Trudno sobie wyobrazić zespół bez niej.

Edyta Golec o solowej karierze. Nie potwierdza, ale też nie zaprzecza

Tymczasem jej obecność na scenie, nie jest taka oczywista, jak mogłoby się wydawać. W rozmowie z dziennikarzem Pomponika, Edyta przyznała, że myśl o karierze solowej nie jest jej zupełnie obca. Tym bardziej, że w zanadrzu mają sporo piosenek, które nie do końca pasują do konwencji stylistycznej zespołu. - Powstaje dużo piosenek, które nie do końca stylistycznie pasują do "golcowego teamu". One są w szufladzie, sobie siedzą, czekają i może kiedyś wypełzną - powiedziała tajemniczo. Dodała też, że jeśli poczuje, że to odpowiedni czas, nie będzie się wahała, tym bardziej że w każdej sytuacji może liczyć na wsparcie męża". Okazuje się więc, że skład zespołu nie jest zagrożony. Ale swoją drogą, jesteście ciekawi, jak brzmiałaby solowa płyta Edyty? Dajcie znać w sondzie!

Zobacz w galerii zdjęcia Edyty, Łukasza i reszty Golec uOrkiestra!

Pasztetowa, ciepły obiad, w tym zupa… Co jeszcze musi być w garderobie Golec uOrkiestra? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.