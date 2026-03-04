Matura z polskiego odpowiedzi eksperta i arkusz cke do pobrania online [4.03.2026]

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-03-04 10:19

Próbna matura 2026 z języka polskiego odpowiedzi eksperta i arkusz CKE są już dostępne. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusz egzaminacyjny z testu, który uczniowie rozwiązywali w środę, 4 marca. Sprawdzamy, jakie zadania znalazły się w arkuszu i publikujemy sugerowane odpowiedzi przygotowane przez eksperta.

Próbna matura 2026 z języka polskiego na poziomie podstawowym została opublikowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Egzamin odbył się w środę, 4 marca o godzinie 9:00, a uczniowie w całej Polsce rozwiązywali zadania przygotowane według Formuły 2023. Arkusz zawierał wcześniej niepublikowane pytania. Arkusze CKE są już dostępne. U nas znajdziecie sugerowane odpowiedzi eksperta.

Matura próbna z polskiego 2026: Odpowiedzi + arkusz CKE z polskiego już do ściągnięcia PDF, JPG

Temat 1.

Decyzja jednostki a życie społeczności.

Temat 2.

Prawda jako wyzwanie dla człowieka.

Matura próbna z polskiego 2026. ARKUSZ CKE już jest. Co było na egzaminie? [RELACJA NA ŻYWO]

Odpowiedzi eksperta:

Zadanie 1

P

Zadanie 2.

1. Brak kontaktu z innymi ludźmi, który powoduje poczucie niepewności i samotności.

2. Oderwanie myśli od otaczającego środowiska i skupienie się na własnym tylko życiu zamiast na tym, co dzieje się wokół.

Próbny egzamin ma na celu dostarczenie informacji i diagnozę poziomu przygotowania uczniów do właściwej matury, a także zapoznanie ich z formą arkusza egzaminacyjnego. Poniżej prezentujemy arkusz CKE z próbnej matury 2026 z języka polskiego oraz propozycje odpowiedzi przygotowane przez eksperta.

Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej
Próbna matura 2026: polski. Odpowiedzi z języka polskiego [4.03.2026]
Galeria zdjęć 4
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATURA PRÓBNA
PRÓBNA MATURA